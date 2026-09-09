В Норвегии сообщили о планах провести переговоры с Россией

09 сентября 2026, 17:35

Фото: iStock/e-crow

Норвегия собирается уже нынешней осенью провести переговоры с российской стороной по вопросу предотвращения инцидентов на море. Об этом сообщил пресс-секретарь объединенного штаба Вооруженных сил страны Руне Хаарстад.





В разговоре с «Известиями» он уточнил, что провести встречу планируется в ноябре или декабре в рамках протокола INCSEA (Соглашения о предотвращении инцидентов на море. — Ред.). Организовать двустороннее мероприятие должен будет штаб ВС Норвегии.





«Позже этой осенью мы проведем встречу с пограничной службой и береговой охраной России, а также продолжим еженедельные обсуждения с Северным флотом», — добавил Хаарстад.