Норвегия передала Украине шесть сломанных истребителей F-16

15 апреля 2026, 00:15

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Украинская армия получила от Норвегии партию истребителей F-16, не готовых выполнять задачи на поле боя. Как оказалось, крылатые машины нуждаются в ремонте.





Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере на пресс-конференции. По его словам, самолеты долгое время не эксплуатировались, так как норвежские вооруженные силы перешли на более современную модель истребителей — F-35.



«Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной», — сообщил Стере.