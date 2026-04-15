Норвегия передала Украине шесть сломанных истребителей F-16
Украинская армия получила от Норвегии партию истребителей F-16, не готовых выполнять задачи на поле боя. Как оказалось, крылатые машины нуждаются в ремонте.
Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере на пресс-конференции. По его словам, самолеты долгое время не эксплуатировались, так как норвежские вооруженные силы перешли на более современную модель истребителей — F-35.
«Сейчас эти самолеты являются собственностью Украины и проходят ремонт и подготовку силами техников в Бельгии в рамках соглашения, достигнутого также с США и Украиной», — сообщил Стере.
Киев в последнее время получает все меньше военной помощи от западных союзников. Так, в начале марта Reuters сообщало, что украинские истребители F-16 в течение трех недель не имели достаточного количества снарядов для уничтожения российских ракет и БПЛА.