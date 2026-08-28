Норвегия погрузилась в траур после смерти монарха
В Норвегии началось общенациональное прощание с королем Харальдом V, скончавшимся сегодня в возрасте 89 лет. Об этом сообщает NRK.
По всей стране приспустили государственные флаги, крупнейшие телерадиокомпании перешли на траурное вещание, а в городах отменили развлекательные программы.
Официальные детали церемонии прощания королевский двор опубликует в ближайшие часы, однако, согласно традициям, мероприятия пройдут в Кафедральном соборе Осло. В Королевском дворце будут открыты книги соболезнований для граждан и дипломатов.
Трон автоматически перейдет к 53-летнему сыну покойного короля, который примет имя король Хокон VIII. Он уже исполнял обязанности главы государства во время болезни отца. Сам Харальд V правил Норвегией с 1991 года.
Напомним, монарха госпитализировали 17 августа с бактериальной инфекцией и задержкой жидкости на фоне лечения гемолитической анемии. Накануне врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.
Читайте также: