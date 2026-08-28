Норвегия погрузилась в траур после смерти монарха

28 августа 2026, 11:55

В Норвегии приспустили государственные флаги после смерти короля Харальда V

Фото: iStock/kzenon

В Норвегии началось общенациональное прощание с королем Харальдом V, скончавшимся сегодня в возрасте 89 лет. Об этом сообщает NRK.