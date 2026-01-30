В новых файлах по делу Эпштейна Трампа обвиняют в изнасиловании подростка

30 января 2026, 23:02

В материалах по делу Эпштейна Трампа обвиняют в изнасиловании девочки

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Министерство юстиции США опубликовало очередной массив документов по делу Джеффри Эпштейна, часть из которых была удалена с сайта ведомства спустя примерно полтора часа. Об этом сообщает Mash.