В новых файлах по делу Эпштейна Трампа обвиняют в изнасиловании подростка
Министерство юстиции США опубликовало очередной массив документов по делу Джеффри Эпштейна, часть из которых была удалена с сайта ведомства спустя примерно полтора часа. Об этом сообщает Mash.
В материалах содержатся показания и переписка, где упоминаются известные публичные фигуры, в том числе Дональд Трамп и Билл Гейтс.
Имя Трампа, согласно файлам, встречается более трёх тысяч раз. В документах говорится о его возможном присутствии на закрытых мероприятиях в резиденции Мар-а-Лаго, а также приводятся показания, в которых фигурирует эпизод об изнасиловании несовершеннолетней. Один из документов с подобными утверждениями вскоре исчез из открытого доступа.
В тех же материалах упоминается Билл Гейтс. В записке, датированной 2013 годом и приписываемой Эпштейну, говорится, что основатель Microsoft якобы просил скрыть переписку о венерическом заболевании и передать антибиотики, чтобы сделать это незаметно для супруги. Также в документах содержатся утверждения о просьбах помочь с приобретением запрещённых веществ и содействием в тайных связях.
