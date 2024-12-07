В ноябре Байден дважды приказывал нанести удары по КСИР в Сирии

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)
Американский президент Джозеф Байден в ноябре дважды отдавал распоряжения о нанесении ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории Сирии. Об этом сам глава Белого дома сообщил в специальном письме Конгрессу США.
В документе, опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что поручения американским военным нанести удары по иранскому КСИР в Сирии президент отдавал 11 и 26 ноября. По словам Байдена, атаки были направлены на штаб-квартиры, центры управления и координации, а также на склады вооружений и логистические объекты.
Американский лидер объяснил эти удары необходимостью ответных мер после нападений на базы США и их персонал в Сирии, которые угрожали жизням военнослужащих коалиции, возглавляемой Вашингтоном.
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Александр Бойцов