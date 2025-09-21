Макрон оценил возможность конфискации замороженных активов России

21 сентября 2025, 20:59

CBS News: Макрон признал незаконность конфискации замороженных активов России

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS News признал, что конфисковать замороженные суверенные активы России нельзя без нарушения международного права.





Он отметил, что пренебрежение международным правом может привести «к началу полного хаоса». Макрон подчеркнул, что Франция будет действовать предсказуемо и не станет предпринимать невозможное в отношении замороженных средств.





«Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», — сказал французский лидер.