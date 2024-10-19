В ОАЭ высказались о своей роли посредника при обмене пленных России и Украины

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Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поблагодарило Россию и Украину за доверие в посредничестве при обмене военнопленными. Заявление ведомства цитирует РИА Новости.
По данным министерства, общее число военнопленных, обмененных между двумя странами при посредничестве ОАЭ, достигло 2184 человек.
18 октября Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия вернула 95 своих военнопленных. Военнослужащим, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родными. В дальнейшем они будут направлены в Россию для лечения и реабилитации.
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Александр Климов