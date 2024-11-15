В ОАЭ прокомментировали вступление страны в БРИКС

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединились к объединению БРИКС в целях глобального экономического развития. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны в социальной сети X.
«Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию для экономического процветания и построения стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра», – отметили в Абу-Даби.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков прогнозировал, что к 2030 году доля БРИКС увеличится в общей сложности на 19 процентных пунктов с учетом новых государств-членов и партнеров объединения. В настоящее время доля БРИКС в структуре мировой торговли оценивается в 16 процентов, но через 6 лет она может вырасти до 35 процентов.
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Александр Климов