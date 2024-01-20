В ОАЭ заявили, что война на Ближнем Востоке уже близко

Фото: iStock/Tomas Ragina
Власти ОАЭ призвали США поддержать незамедлительное прекращение боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.
Постоянный представитель ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе подчеркнула, что затягивание конфликта приближает начало масштабной войны. Она обратилась к американским властям, поскольку именно они могут поспособствовать ослаблению напряжения в ближневосточном регионе.
Ранее Нуссейбе уже заявляла, что столкновение в Газе является результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето. Всё это, по её словам, создаёт большую угрозу мировому порядку.
Ранее делегация ЮАР обратилась к ООН в требованием принять меры в отношении Израиля, чтобы защитить население сектора Газа.
Читайте также:
В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.
Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС
Съёмочная группа RT Arabic попала под израильский обстрел в Ливане
Ранее Нуссейбе уже заявляла, что столкновение в Газе является результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето. Всё это, по её словам, создаёт большую угрозу мировому порядку.
Читайте также:
В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.
Армия Израиля подвела итог первых ста дней конфликта с ХАМАС
Съёмочная группа RT Arabic попала под израильский обстрел в Ливане
Анастасия Чинкова