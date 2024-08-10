В ОБСЕ не стали комментировать нападение на Поддубного из-за отсутствия данных

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Нападение на журналиста Евгения Поддубного не стали комментировать в ОБСЕ из-за отсутствия данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Дейна Коруга. Журналисты отправляли соответствующий запрос.
«Представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) не располагает достаточной информацией об этом инциденте, чтобы прокомментировать его», — говорится в сообщении.В минувшую среду, 7 августа, в СМИ стали появляться сообщения о якобы гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Позже выяснилось, что журналист получил ожоги, попав под обстрел украинского дрона, и его отправили в больницу.
За несколько часов до сообщений о якобы гибели, Поддубный информировал, что ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.
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Никита Кротов