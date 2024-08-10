В ОБСЕ не стали комментировать нападение на Поддубного из-за отсутствия данных

Консультации с союзниками инициирует РБ после пролета украинского беспилотника над территорией республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИДа. Отмечено, что информация о происшествии будет незамедлительно доведена до ООН и ОБСЕ, а также до других организаций и объединений, где участвует Белоруссия.