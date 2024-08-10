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В ОБСЕ не стали комментировать нападение на Поддубного из-за отсутствия данных

10 августа 2024, 17:43
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Нападение на журналиста Евгения Поддубного не стали комментировать в ОБСЕ из-за отсутствия данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Дейна Коруга. Журналисты отправляли соответствующий запрос.
«Представитель (ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) не располагает достаточной информацией об этом инциденте, чтобы прокомментировать его», — говорится в сообщении.

В минувшую среду, 7 августа, в СМИ стали появляться сообщения о якобы гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Позже выяснилось, что журналист получил ожоги, попав под обстрел украинского дрона, и его отправили в больницу.



За несколько часов до сообщений о якобы гибели, Поддубный информировал, что ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.

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#сво
#новости
Лукашенко: белорусам пора привыкать к мысли о новом президенте РБ
10 августа 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны пора привыкать к мысли о новом президенте РБ. Эти слова глава государства произнес во время общения с жителями, когда одна из присутствующих попросила его баллотироваться на выборах в 2025 году.
«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому, <...> что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — цитирует Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».
Глава республики добавил, что перед своим уходом он должен оставить новому президенту спокойную и мирную страну.
«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — рассказал Лукашенко жителям агрогородка Городище Шкловского района под Могилевом.
Новые выборы президента Белоруссии должны пройти не позже 20 июля 2025 года. Однако конкретную дату их проведения пока не назначили.

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#президент
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#лукашенко
#белоруссия
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РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины
10 августа 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Консультации с союзниками инициирует РБ после пролета украинского беспилотника над территорией республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИДа. Отмечено, что информация о происшествии будет незамедлительно доведена до ООН и ОБСЕ, а также до других организаций и объединений, где участвует Белоруссия.
«Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона будет в полной мере пользоваться правом самообороняться и отвечать на враждебные действия или провокации любого характера.

Ранее в Минобороны РБ заявляли, что Украина пытается вовлечь Белоруссию в конфликт.

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Грузия заявила о готовности к перезагрузке отношений с США
Премьер Грузии Кобахидзе указал на готовность к перезагрузке отношений с США
10 августа 2024, 17:00

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия готова к перезагрузке отношений с США. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с сенатором США Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером в Тбилиси.
Грузинский премьер по итогам встречи опубликовал пост в своём Telegram-канале. В нём он пишет, что вновь сообщил о готовности страны обновить и перезагрузить отношения и двустороннее сотрудничество с Соединёнными Штатами для обеспечения развития, мира и безопасности в регионе и за его пределами.

Американские сенатор и конгрессмен прибыли в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу. Они провели встречи с президентом страны Саломе Зурабишвили, вие-премьером и главой Минобороны Ираклием Чиковани. В ходе своего визита они также проведут ряд переговоров с представителями гражданского общества.

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#грузия
#сша
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#отношения
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Лукашенко собирается приехать на границу с Украиной
Лукашенко будет лично разбираться с ситуацией на границе с Украиной
10 августа 2024, 16:49

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на проблемы на границе с Украиной, с которыми о собирается разбираться на месте. Его слова приводит издание «СБ.Беларусь сегодня».
В пятницу вечером над территорией страны были сбиты несколько украинских ударных беспилотников. Ещё часть таких дронов была уничтожена российскими системами ПВО. Лукашенко назвал это провокацией, которая не останется без ответа.

В субботу во время общения с жителями агрогородка Городище глава государства рассказал, что самое главное – это мир в стране, однако не всё зависит от президента. Так, запущенные с Украины в Россию беспилотники нарушили воздушное пространство Белоруссии, поэтому пришлось их оперативно сбивать и сообщать российским коллегам об опасности.

Лукашенко заявил, что на границе сейчас неспокойно, поэтому для решения проблем в воскресенье он лично отправится туда.

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#украина
#граница
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В Минске заявили, что Украина пытается вовлечь РБ в конфликт
Минобороны РБ посчитало пролет БПЛА ВСУ над республикой провокацией
10 августа 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Украина пытается вовлечь Белоруссию в конфликт, а украинские БПЛА над РБ — провокация. Об этом в социальных сетях написал помощник Минобороны РБ по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.
«На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт», — говорится в публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что «без ответа любые провокации не останутся».

Ранее сообщалось о текущей обстановке в Курске. По словам мэра города Игоря Куцака, полицейские совместно с народной дружиной обеспечивают гражданам безопасность и общественный порядок. Количество прибывающих в пункты временного размещения увеличивается.

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Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной
СНБО: переброска сил ВС Белоруссии является попыткой помочь России
10 августа 2024, 16:30

Фото: iStock/ffikretow

Решение Минска перебросить силы ВС Белоруссии к границе с Украиной является попыткой помочь России и отвлечь внимание части украинских подразделений. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
Он также добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может спрогнозировать, чем для его страны обернутся любые провокации.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетные войска направлены к границе с Украиной. Отмечается, что туда же будут доставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», а также ракетные комплексы «Искандер».

Также в субботу Лукашенко заявил, что белорусская сторона предупредила киевские власти, что любые провокации со стороны Киева не останутся без ответа.

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#белоруссия
#украина
#граница
#военные
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Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ: истребители НАТО были подняты в небо из-за российского Ил-20М
10 августа 2024, 16:17

Фото: iStock/TebNad

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии подняли в небо истребители НАТО по тревоге из-за появления в воздушном пространстве российского самолёта Ил-20М. Соответствующее заявление войск опубликовано на из странице в соцсети Х.
Отмечается, что истребители поднялись из Лаги (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания на севере ФРГ), Швеции и миссии НАТО по патрулированию воздушного моря вблизи Балтийского моря. Они сопроводили патрульный самолёт морской авиации России Ил-20М.

В ВВС Германии отметили, что российское судно двигалось с нарушением плана полётов и не поддерживало связи с авиадиспетчерскими службами района.

Однако телеканал NTV сообщил, что самолёт ВКС РФ не нарушал законы, поскольку находился в международном воздушном пространстве.

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#истребитель
#нато
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#россия
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В Брюсселе оценили удар ЦАХАЛ по школе в Газе
Боррель про удар ЦАХАЛ по школе Газы: таким массовым убийствам нет оправдания
10 августа 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Sckrepka

Массовым убийствам нет оправдания, заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель, комментируя удар со стороны ЦАХАЛ по школе в Газе. Свою позицию Боррель обозначил в социальных сетях.
«По меньшей мере десять школ становились целью за последние недели. Этим массовым убийствам нет оправдания», — прокомментировал Боррель, добавив, что он в ужасе от увиденных им кадров.

До этого в экстренных службах Палестины сообщали, что по школе Аль-Табаин, где собрались на молитву беженцы, самолет Израиля выпустил три ракеты. Предварительно, сообщалось о сотне погибших.

Израиль объявил операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года.

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#мир
#новости
#израиль
#цахал
#жозеп боррель
#сектор газа
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«Глубоко потрясены»: Захарова высказалась об ударе Израиля по школе в секторе Газа
Захарова высказалась об ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
10 августа 2024, 15:11

Фото: сайт МИД РФ

Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа и предупреждает, что трагедии, аналогичные удару по школе «Эт-Табиин», подрывают усилия по скорейшему прекращению боевых действий и обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее появилась информация, что утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. В этот момент в здании находилось свыше двух тысяч беженцев. В результате удара погибли более 100 человек, десятки ранены или находятся под обломками здания.

Захарова подчеркнула, что в Москве были сильно потрясены произошедшей трагедией. Она добавила, что среди пострадавших очень много женщин и детей. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По словам представителя МИД, такие удары в анклаве, из-за которых гибнут мирные жители, носят систематический характер. В связи с этим, российская сторона призывает Израиль не совершать таких атак, которым нет оправдания.

По сообщениям палестинских властей, только за июль ЦАХАЛ ударила по 13 центрам для переселенцев. Такие трагедии замедляют процесс завершения конфликта, добавила Захарова.

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#израиль
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