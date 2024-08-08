Преждевременно похоронили: что известно об атаке ВСУ на Поддубного и его состоянии сейчас

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив.
Как развивались события и в каком состоянии находится сейчас Поддубный, рассказывает редакция «Радио 1».
Первым о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, однако позднее он исправил сообщение. Весть подхватили все российские военкоры и СМИ. При этом уточнялось, что официально данная информация не подтверждена. СМИ писали, что в автомобиль военкора попал украинский FPV-дрон во время его работы в Курской области, где сейчас идет наступление ВСУ.
Многие военные ресурсы выразили преждевременные соболезнования в связи с гибелью военкора, но были и те, кто до последнего надеялся, что новость не подтвердится.
Не успели военкоры выразить соболезнования, а украинские ресурсы позлорадствовать, как пришла новая весть: Поддубный жив, но получил серьезные ожоги спины. Еще через несколько минут сообщили, что военкор получил серьезное ранение и находится на грани жизни и смерти, но жив.
Наконец начала появляться официальная информация. В Минздраве РФ сообщили, что Поддубный действительно ранен и находится в реанимации, но при этом военкор в сознании. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из больниц Курска. Кроме того, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.
Одним из первых высказался врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, Делягин, первым сообщивший о гибели Поддубного и ставший официальным первоисточником этой информации, находится сейчас на отдыхе в Сочи.
Точку в вопросе о состоянии Поддубного поставил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Сам раненый военкор еще на связь не выходил. Сейчас многие российские военные Telegram-каналы уже удалили преждевременные сообщения о смерти Евгения Поддубного. Делягин же оправдался тем, что о гибели военкора ему сообщили люди с мест, которым он доверяет, однако это не являлось официальными данными.
Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.
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Как депутат «похоронил» Поддубного
Первым о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, однако позднее он исправил сообщение. Весть подхватили все российские военкоры и СМИ. При этом уточнялось, что официально данная информация не подтверждена. СМИ писали, что в автомобиль военкора попал украинский FPV-дрон во время его работы в Курской области, где сейчас идет наступление ВСУ.
Многие военные ресурсы выразили преждевременные соболезнования в связи с гибелью военкора, но были и те, кто до последнего надеялся, что новость не подтвердится.
Поддубный жив, но ранен
Не успели военкоры выразить соболезнования, а украинские ресурсы позлорадствовать, как пришла новая весть: Поддубный жив, но получил серьезные ожоги спины. Еще через несколько минут сообщили, что военкор получил серьезное ранение и находится на грани жизни и смерти, но жив.
«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в ВГТРК.
О состоянии Поддубного официально
Наконец начала появляться официальная информация. В Минздраве РФ сообщили, что Поддубный действительно ранен и находится в реанимации, но при этом военкор в сознании. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из больниц Курска. Кроме того, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.
Одним из первых высказался врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов.
Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Слава Богу, что первоначальные сообщения о гибели военкора ВГТРК оказались фейком. Евгений тяжело ранен при выполнении профессионального долга в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Врачи борются за его жизнь. Теперь, когда его преждевременно похоронили, он должен жить долго», — написал Хинштейн.
По его словам, Делягин, первым сообщивший о гибели Поддубного и ставший официальным первоисточником этой информации, находится сейчас на отдыхе в Сочи.
Точку в вопросе о состоянии Поддубного поставил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Сам раненый военкор еще на связь не выходил. Сейчас многие российские военные Telegram-каналы уже удалили преждевременные сообщения о смерти Евгения Поддубного. Делягин же оправдался тем, что о гибели военкора ему сообщили люди с мест, которым он доверяет, однако это не являлось официальными данными.
Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.
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Элина Позднякова