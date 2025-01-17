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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что спецслужбы Молдовы все больше становятся подчинены Западу и превращаются в филиал ЦРУ или MI6. Таким образом он прокомментировал решение о признании корреспондента RT Константина Придыбайло «угрозой безопасности» Молдавии.
«Наконец-то молдавские «держиморды» нашли... врага... который, по их мнению, способен в одиночку обрушить всю избирательную систему целого государства Молдова. Санкций США он пока не заслужил, зато заработал чёрную метку от спецслужб Молдовы, которые всё больше превращаются в филиал ЦРУ или MI6», — поделился с иронией депутат в беседе с RT.Напомним, молдавские спецслужбы пришли к такому выводу после того, как оценили публикации и репортажи журналиста с выборов президента Молдавии и референдума по ассоциации с ЕС. В отчете силовики написали, что Придыбайло направили на избирательные участки в Москве и Минске «по заказу», что особенно забавно, так как журналист не покидал российской столицы.
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