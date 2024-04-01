В ОДКБ ответили на вопрос Никола Пашиняна о зоне ответственности в Армении

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали в пресс-службе ОДКБ.
Таким образом в ведомстве отреагировали на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.
В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении».
Ранее сообщалось, что Армения потребовала прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. На конференции в Мюнхене премьер заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте.
С 29 марта карты российской платежной системы «Мир» перестали действовать на территории республики, это решение Центробанка Армении.
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В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении».
С 29 марта карты российской платежной системы «Мир» перестали действовать на территории республики, это решение Центробанка Армении.
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Мария Федоровцева