В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыску в связи с делом о коррупции

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Полиция трех стран Европейского Союза, – Франции, Испании и Нидерландов – провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales, передает информационное агентство Reuters.
Отмечается, что обыск проводился в рамках двух различных расследований коррупции. Первое из них открылось в 2016 году и затронуло, среди прочего, с отмывание денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование открыли 6 мая 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием.
Сотрудники Thales подтвердили факт проведения обыска, но не предоставили дополнительных подробностей. В то же время они отметили, что компания работает с властями.
Ранее сообщалось, что французская оборонная компания Thales подписала три соглашения о начале производства вооружений на Украине.
Читайте также:
Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам
Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин
США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
Сотрудники Thales подтвердили факт проведения обыска, но не предоставили дополнительных подробностей. В то же время они отметили, что компания работает с властями.
Ранее сообщалось, что французская оборонная компания Thales подписала три соглашения о начале производства вооружений на Украине.
Читайте также:
Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам
Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин
США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
Александр Климов