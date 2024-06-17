Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки истребителей F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что Россия готова к этому и найдет, как разрешить эту ситуацию.
Истребители F-16 Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 F-16.
Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Истребители F-16 Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 F-16.
Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова