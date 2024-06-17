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Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин

Пушилин: поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине
17 июня 2024, 10:23
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поставки истребителей F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что Россия готова к этому и найдет, как разрешить эту ситуацию.

Истребители F-16 Киев получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов с конформными топливными баками — больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 F-16.



Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#зеленский
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SHOT: Игрушка десятилетнего сына спасла фельдшера «Осу» от дрона в зоне СВО
17 июня 2024, 10:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Командиру медицинского взвода с позывным «Оса» чудом удалось выжить во время атаки дрона ВСУ неподалеку от Кременной. Женщину спасла плюшевая игрушка — подарок десятилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам женщины, маленькую игрушечную кошечку сын прислал ей вместе с письмом. Фельдшер прицепила ее к рюкзаку, и со временем игрушка стала для медика настоящим талисманом.

Когда женщина убегала во время атаки БПЛА, то игрушка сорвалась с рюкзака. Она спряталась в окопе, и в это время кошечка скатилась ей в ладонь. «Оса» расценила это как знак — умирать еще рано.

Некоторое время врач наблюдала за тем, какую цель все-таки выберет вражеский беспилотник. Уточняется, что женщину было хорошо видно, однако дрон атаковал стоящий рядом автомобиль. После произошедшего она пообещала себе больше никогда не расставаться с подарком сына.

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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В восьми украинских областях объявлена воздушная тревога
17 июня 2024, 10:31

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в восьми украинских областях, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, которые подконтрольны боевикам ВСУ. Это следует из информации на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
По информации ресурса, тревогу объявили под Винницей, Черкассами, Полтавой, Кировоградом, Днепропетровском, Одессой, Харьковом и Николаевом почти одновременно, в 9:53, только под Харьковом ее слышно уже больше получаса.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации. Москва предлагает урегулировать конфликт дипломатическим путем, но Киев не соглашается, требуя от своих западных хозяев все больше финансовой и военной помощи.

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#россия
#украина
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#спецоперация
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#вс рф
#новости
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Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области
17 июня 2024, 09:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, в пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ». Он добавил, что в пункте Покровске Днепропетровской области, где также был зафиксирован прилет, все дома занимает украинская армия и хранит там технику.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием
РИА: в НАТО одобрили нанесение ударов вглубь России западным оружием
17 июня 2024, 09:37

Фото: iStock/Diy1

Большинство стран НАТО сняли запрет с ударов Вооруженных сил Украины западным оружием по целям в глубине РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Не все в НАТО поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение. Разрешение от стран Канады или Прибалтики на удары по территории РФ носит декларативный характер. До недавних пор Запад не переходил черту. Украинским военным было запрещено использование мощных средств поражения.

Американскими ракетами ATACMS ВСУ били только по Крыму и новым регионам РФ. Большая часть была сбита российской ПВО. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв. Киев получил от США эти ракеты в двух вариантах. Первый — Block 1 дальностью 165 км, а второй Block1A дальностью 300 километров. Вторая ракета из центра Харькова достает до Воронежа. Самые первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году.

Помимо этого, у украинских военных есть большое количество крылатых ракет воздушного базирования: французские SCALP-EG и британские Storm Shadow. Самая серьезная опасность — истребители F-16, которые Украина получит уже летом. Их боевой радиус составляет больше 4000 километров.

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.

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В Киеве заявили, что ряд стран впервые предложил свои каналы коммуникации с РФ
Лубинец: хорошо относящиеся к РФ страны предложили каналы коммуникации с Москвой
17 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Diy13

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Москвой в целях урегулирования украинского противостояния. Об этом сообщает «Зеркало недели».
По словам уполномоченного по правам человека, Украина «не ожидала» подобной позиции от этих государств. Однако Лубинец отказался назвать страны, которые выразили готовность посредничества с РФ.

Он добавил, что соответствующие предложения Киеву поступили на конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин: поврежден объект критической инфраструктуры
17 июня 2024, 09:07

Фото: istock / Alex Kochev

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области получил повреждения важный инфраструктурный объект. Об этом пишет РИА Новости.
В своем Telegram-канал он написал, что поврежден «объект критической инфраструктуры и газопровод». О каком именно объекте идет речь глава Херсонской ОВА не уточнил.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#газопровод
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#всу
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Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет «грешника» при атаках по ЗАЭС
Гросси: нет достаточно данных для определения виновных в атаках на ЗАЭС
17 июня 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Госкорпорация "Росатом"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по Запорожской атомной электростанции, так как у нее недостаточно данных для определения атакующей стороны. Об этом сообщают «Известия».
Гросси пояснил, что находящимся на ЗАЭС инспекторам МАГАТЭ сначала необходимо четко определить источник проблемы и его происхождение. Однако для этого зачастую отсутствует необходимый объем информации.

По его словам, из-за сложной траектории полета беспилотников нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила. При этом не всегда помогают и обнаруженные обломки дронов, поскольку БПЛА могут быть самодельными, добавил глава МАГАТЭ.

Гросси заключил, что организация старается придать широкой огласке происшествия на станции.

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Шесть украинских дронов уничтожены над тремя регионами РФ
МО: силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями
17 июня 2024, 07:47

Фото: istock / NiseriN

Силы ПВО ночью уничтожили шесть беспилотников над тремя областями РФ. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены: 2 БПЛА над территорией Воронежской области, 3 БПЛА над территорией Липецкой области, а также один БПЛА над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#бпла
#сво
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Офицер ВСУ удивился способности бойцов ВС РФ быстро окапываться
Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ
17 июня 2024, 07:38

Фото: iStock/IherPhoto

Командир инженерно-авиационной группы спецназа «‎Крылья Омеги» Вооруженных сил Украины заявил, что российские военные окапываются лучше, чем украинские. Об этом пишет РИА Новости.
«Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», — сказал командир.

По его словам, армию Украины губит неспособность признавать проблемы и исправлять их.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в небе над Краснодарским краем сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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