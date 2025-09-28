Достижения.рф

В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

В офисе председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок объяснили, почему ее микрофон выключился в ходе выступления в момент представления российской делегации, передает ТАСС.



Причиной назвали технические неполадки. Представитель офиса председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз отметила, что ведомство не отвечает за техническое обеспечение зала заседаний, это зона ответственности секретариата ООН.

Она подчеркнула, что заминка на словах Бербок о России не связана с деятельностью председателя или ее офиса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Секретариату ООН с призывом выяснить причины неполадок с микрофоном Бербок во время ее выступления. Она предположила, что микрофон мог быть отключен намеренно, либо это сделала сама дипломат.

Екатерина Коршунова

