В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России
В офисе председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок объяснили, почему ее микрофон выключился в ходе выступления в момент представления российской делегации, передает ТАСС.
Причиной назвали технические неполадки. Представитель офиса председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз отметила, что ведомство не отвечает за техническое обеспечение зала заседаний, это зона ответственности секретариата ООН.
Она подчеркнула, что заминка на словах Бербок о России не связана с деятельностью председателя или ее офиса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Секретариату ООН с призывом выяснить причины неполадок с микрофоном Бербок во время ее выступления. Она предположила, что микрофон мог быть отключен намеренно, либо это сделала сама дипломат.
