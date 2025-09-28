В офисе Бербок объяснили отключение ее микрофона на словах о России

28 сентября 2025, 08:06

Офис Бербок назвал технической проблемой отключение ее микрофона на словах об РФ

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

В офисе председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок объяснили, почему ее микрофон выключился в ходе выступления в момент представления российской делегации, передает ТАСС.