Лавров: Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию
Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Лавров напомнил о неоднократных заявлениях президента России Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу для устранения первопричин конфликта. Глава МИД подчеркнул необходимость надежного обеспечения жизненных интересов и безопасности Российской Федерации.
«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме», — отметил министр.
Лавров добавил, что на сегодняшний день ни Киев, ни «его европейские спонсоры» не показывают готовность «договариваться по-честному».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.