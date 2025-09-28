Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

28 сентября 2025, 07:15

Лавров: Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Россия остается открытой к переговорам по устранению первопричин украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН.





Лавров напомнил о неоднократных заявлениях президента России Владимира Путина о готовности Москвы к диалогу для устранения первопричин конфликта. Глава МИД подчеркнул необходимость надежного обеспечения жизненных интересов и безопасности Российской Федерации.





«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме», — отметил министр.