Лавров отчитал британского журналиста за просьбу перейти на английский
Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News перейти на английский язык в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров отказался выполнить просьбу британского журналиста перейти на английский язык во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он напомнил, что русский входит в число официальных языков ООН. Слова Лаврова передает ТАСС.
С просьбой к главе российского МИД обратился журналист телеканала Sky News. Он задал вопрос относительно заявлений президента США Дональда Трампа, который назвал РФ «бумажным тигром». Ответ от Лаврова журналист хотел услышать сразу на английском языке.
«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал ему Лавров по-русски.
Комментируя фразу о «бумажном тигре», глава МИД РФ подчеркнул, что в публичной дипломатии используются различные инструменты, способы и приемы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что слова Трампа о «бумажном тигре» относились к экономике. При этом он отметил, что Россия — это не тигр, а совсем иной зверь, медведь.
25 сентября Трамп заявил, что больше не будет применять выражение «бумажный тигр» в адрес России.