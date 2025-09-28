Лавров отчитал британского журналиста за просьбу перейти на английский

28 сентября 2025, 00:35

Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News перейти на английский язык в ООН

Сергей Лавров (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Глава МИД России Сергей Лавров отказался выполнить просьбу британского журналиста перейти на английский язык во время пресс-конференции после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он напомнил, что русский входит в число официальных языков ООН. Слова Лаврова передает ТАСС.





С просьбой к главе российского МИД обратился журналист телеканала Sky News. Он задал вопрос относительно заявлений президента США Дональда Трампа, который назвал РФ «бумажным тигром». Ответ от Лаврова журналист хотел услышать сразу на английском языке.





«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал ему Лавров по-русски.