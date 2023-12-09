В офисе Гутерреша высказались об убийстве Кивы

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека в свете убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, передает РИА Новости.
«Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — заявил Фархан Хак.Читайте также:
В Киеве закрывают метро из-за угрозы обрушения тоннелей
Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить
Примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» убит на фронте
Артем Кузьмин