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Киевские власти озабочены ситуацией в городском метрополитене. Движение электропоездов между шестью станциями планируется перекрыть, так как из-за серьёзного проседания грунта существует реальная возможность обрушения тоннелей.
В сообщении подчеркивается необходимость срочного ремонта перегонных тоннелей между станциями, хотя данные участки сооружались совсем недавно — в 2008-2010 годах. Киевляне в частных разговорах называют две причины поспешности решения о ремонте метро: при постройке средства для надёжного укрепления потолков и стен тоннелей были разворованы, либо киевская городская подземка элементарно не выдержала частых атак российских дронов.
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