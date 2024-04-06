В Офисе Зеленского оценили возможность переговоров с Россией

Фото: istockphoto/DmyTo
В настоящее время возможность любых переговоров с Российской Федерацией абсолютно исключена. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
В интервью изданию Politico он сказал, что, во-первых, по его мнению, россияне сами не заинтересованы ни в каких переговорах. А во вторых, на них не пойдёт президент Украины. Ермак совершенно уверен, что Зеленский не согласится ни на соглашения, подобные Минским, ни на заморозку конфликта.
Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Президент РФ не раз подчёркивал, что от любых попыток мирного урегулирования конфликта отказываются именно в Киеве. Например, в 2022 году Зеленский подписал закон, запрещающий вести переговоры с действующим российским правительством.
Читайте также:
Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев
США призвали Киев провести мирные переговоры с Москвой
Зеленский анонсировал продолжение ударов по России
Александр Бойцов