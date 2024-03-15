Зеленский анонсировал продолжение ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил о намерении продолжать наносить удары по российским территориям.
Он отметил, что украинские войска смогли определить самые уязвимые места, по которым продолжит наносить удары.
Также глава государства подчеркнул, что обсудил с командованием украинских войск обстановку на линии боевого соприкосновения и возможности для усиления беспилотников.
На Украине есть всё необходимое оружие, но оно должно становится ещё более мощным и дальновидным. В настоящее время уже поставлены задачи и определены сроки, добавил Зеленский.
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Также глава государства подчеркнул, что обсудил с командованием украинских войск обстановку на линии боевого соприкосновения и возможности для усиления беспилотников.
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Анастасия Чинкова