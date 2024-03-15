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Зеленский анонсировал продолжение ударов по России

15 марта 2024, 19:41

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил о намерении продолжать наносить удары по российским территориям.
Он отметил, что украинские войска смогли определить самые уязвимые места, по которым продолжит наносить удары.

Также глава государства подчеркнул, что обсудил с командованием украинских войск обстановку на линии боевого соприкосновения и возможности для усиления беспилотников.


На Украине есть всё необходимое оружие, но оно должно становится ещё более мощным и дальновидным. В настоящее время уже поставлены задачи и определены сроки, добавил Зеленский.

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#обстрел
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TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом на лечении
15 марта 2024, 19:58

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вернувшиеся с фронта военнослужащие ВСУ сталкиваются с ужасным отношением при лечении. Об этом сообщает телеканал TV2.
Сообщается, что солдат украинских войск Виктор Шепеля сравнил военную медицину на Украине с настоящим адом. По возвращении домой из-за ранений у него началась эпилепсия. По его словам, когда он отправился на лечение, то его поместили в отделение для душевнобольных.

Согласно информации источника, ему и другим пациентам запрещали покидать палату по вечерам и в выходные дни. Когда Шепелю выписали, то он чувствовал себя еще хуже, чем до начала лечения.

Журналист TV2 Клаус Борг Рейнхольдт отметил, что вооруженное противостояние и имеющиеся проблемы застали украинские войска и систему здравоохранения врасплох.

Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.

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RND: на Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона ВСУ с гражданством ФРГ
15 марта 2024, 17:18

Фото: iStock/gorodenkoff

На Украине погиб 37-летний боец иностранного легиона Вооруженных сил Украины с гражданством Германии, передает портал RND.
Согласно информации источника, 37-летний гражданин ФРГ Штефан воевал в составе украинских войск с весны 2022 года. До этого Штефан служил 5 лет в бундсвере и трижды принимал участие в командировках в Афганистан.

Отмечается, что 14 марта немецкий солдат попал под удар российской артиллерии. По данным портала, Штефан находился в блиндаже в тот момент, когда в него попал снаряд.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ликвидировала отряд иностранных наёмников ВСУ, которые отступали из Артёмовска ДНР. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

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#удар
#наемник
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России вернули тела 69 погибших военнослужащих
Депутат ГД Саралиев: Россия забрала 69 тел погибших военнослужащих
15 марта 2024, 17:06

Фото: istock / macky_ch

Украина вернула Российской Федерации 69 тел военных из зоны специальной военной операции. Об этом сообщил Депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК.
В свою очередь координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших бойцов ВСУ.

До этого журналист Станислав Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее попавший в плен к Вооруженным силам России военный ВСУ Артем Малик рассказал, как 3 дня лежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Как утверждает боец командование украинскими войсками бросило их без помощи.

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#операции
#депутат
#всу
#плен
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Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
Чешский генерал Пелз: Россия сокрушает Украину промышленностью и логистикой
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/ffikretow

Экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить. Об этом сообщает Radio Universum.
По словам Пелза, европейские страны посылают Украине денежные средства, однако «часть из них куда-то исчезает, а другая вообще не доходит до Киева». При этом агония продолжается.

Бывший глава разведки утверждает, что все указывает на то, что Россия выйдет победителем в этом противостоянии, поскольку Запад не способен угнаться за темпами роста российского военного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire, которые были запущены со стороны Украины.

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#россия
#минобороны рф
#запад
#украина
#всу
#чехия
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Украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области
15 марта 2024, 16:46

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и Брилевке Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила региональная избирком.
Отмечается, что при ударе по Каховке никто не пострадал. А вот в результате обстрела участка в Брилевке есть несколько раненных, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Избирателей оперативно вывели из обстреливаемых зданий сотрудники УИКов.

Также сообщается, что в Складовске в мусорное ведро около избирательного участка неизвестные заложили самодельную взрывчатку. После её детонации никто не пострадал.

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#избирком
#херсонская область
#обстрел
#всу
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В сеть попали секретные документы ВСУ об уничтожении танков Abrams
Хакеры из группы Beregini опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams
15 марта 2024, 16:27

Фото: istock / dr_evil

Украинские хакеры из группы «Берегини» в Телеграм-канале обнародовали документы ВСУ о потерях танков Abrams.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленых «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — сказано в публикации.
В документах указано, что один из танков Abrams (заводской номер UKR002) был «безвозвратно потерян». Также опубликован рапорт о танк под номером UKR006. В документах указано, что Abrams оставил экипажем.

Хакеры также напомнили, что украинская армия за несколько дней лишилась двух танков и машины разграждения. Еще один танк был поврежден, однако Минобороны Украины отказалось признавать случившееся.

До этого стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине
#армия
#документы
#всу
#минобороны
#танк
#хакеры
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В попытке прорыва диверсантов в Россию участвовали иностранные наёмники
15 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Среди диверсантов, которые днём ранее пытались прорваться в Россию из Украины, были иностранные наёмники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в районе 16:30 мск украинская диверсионная группа боевиков из сил специальных операций и иностранных наёмников на двух вертолётах Ми-8 высадила десант до 30 человек на украинской территории в километре от госграницы с Россией.

После этого диверсанты пошли в сторону села Козинка Белгородской области и зашли в несколько домов. Затем они двинулись дальше, где были замечены российскими военными и сотрудниками пограничных органов ФСБ.

По украинским диверсантам были нанесены удары артиллерией, авиацией и управляемыми авиабомбами. Потери ВСУ составили 50 человек.

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#минобороны рф
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#украина
#военные
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Смесь тубдиспансера и СИЗО: журналист рассказал о военных учебных центрах на Украине
Журналист Асеев назвал украинские учебные центры смесью СИЗО и тубдиспансера
15 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Военные учебные центры для мобилизованных и добровольцев на Украине больше напоминают колонии для заключённых. Об этом рассказал вступивший в ВСУ украинский журналист Станислав Асеев, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он сообщил, что группу новобранцев, в составе которой был и он, привезли в военный учебный центр. Обстановка в нём, по словам журналиста, больше напоминала СИЗО и тубдиспансер. На стенах были плесень и грибок, в помещениях высокая влажность и большое количество больных.

Асеев подчеркнул, что курсанты, проходящие обучение в таких условиях, шутят, что при встрече с российскими бойцами они начнут громко кашлять и швырять в них дрова, поскольку больше ничего не могут и не имеют оружия.

Ранее командир разведывательного взвода 28 отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым» сообщил, что только 20% украинцев от количества, которое собираются мобилизовать, реально имеют мотивацию на несение службы.

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#всу
#украина
#обучение
#военные
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Ещё 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
МО РФ: Ещё 10 снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
15 марта 2024, 13:29

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила еще 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении российского Минобороны.

Таким образом, система ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

Напомним, 15 марта, около 08:15 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны также уничтожили над Белгородской областью семь снарядов системы залпового огня Vampire. В Минобороны подчеркнули, что вражеские снаряды были ликвидированы в воздухе.

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#минобороны
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