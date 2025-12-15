Достижения.рф

В офисе Зеленского раскрыли его дальнейшие планы после встречи с Уиткоффом

Reuters: Зеленский сделает заявление после переговоров с Уиткоффом
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский

Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что тот сделает официальное заявление после переговоров в Берлине. Его слова передает агентство Reuters.



Литвин заявил, что Зеленский подведет итоги встречи с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — по ее окончании. По его словам, в настоящее время официальные лица изучают проекты документов.

Советник также отметил, что переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером продолжались более пяти часов. Стороны достигли соглашения о возобновлении встречи утром понедельника, 15 декабря.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0