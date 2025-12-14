Переговоры по гарантиям безопасности для Украины возобновятся 15 декабря
Новая встреча представителей стран-партнеров, посвященная вопросам гарантий безопасности для Украины, состоится 15 декабря. Об этом пишет издание Handelsblatt.
Участники мероприятия пока официально не определены, однако известно, что в столицу Германии прибыли лидеры крупных государств Европы, среди которых премьер-министр Нидерландов Дик Шоф, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.
Ранее СМИ сообщили, что встреча делегации Украины с официальными лицами США, включая Джареда Кушнера и Дэниела Уиткоффа, завершилась. В ходе переговоров стороны должны были выработать четки обязательства союзников, обеспечивающие безопасность украинского государства и снижение уровня напряжения в регионе.
Подробности формата нового саммита и конкретные договоренности будут опубликованы позднее.
