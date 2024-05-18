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Младший сержант Александр Чучунков, действуя в составе артиллерийского расчета, помог сорвать попытку атаки Вооруженный сил Украины (ВСУ) на одном из ключевых тактических направлений. Благодаря ему были ликвидированы 40 солдат противника, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, передает ТАСС.
Артиллерийскому расчету было приказано атаковать место сосредоточения украинских солдат, которое было заранее обнаружено российским военным беспилотным аппаратом (БПЛА). Украинская сторона открыла ответный огонь, и один из снарядов разорвался рядом с позицией российского наводчика, повредив прицельное приспособление.
В результате боевых столкновений украинская армия потеряла до 40 солдат и 3 единицы автотранспорта, а попытка украинского наступления провалились.
Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.
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«Несмотря на продолжающийся обстрел, гвардии младший сержант Чунчуков оперативно добрался до места хранения ремонтного комплекта и заменил поврежденную деталь, что позволило продолжить ведение прицельного огня по противнику», – говорится в сообщении МО РФ.
В результате боевых столкновений украинская армия потеряла до 40 солдат и 3 единицы автотранспорта, а попытка украинского наступления провалились.
Ранее сообщалось, что поражения украинских войск в боях под Харьковом обострило политическую ситуацию в стране. Также высказывалось предположение, что эта ситуация подтолкнет Киев к мирным переговорам.
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Александр Климов