В ООН испугались количества жертв мирных граждан в Ливане

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта.
Глава УВКБ Филиппо Гранди заявил, что ситуация вызывает страх и требует немедленных действий.
По последним данным, в результате израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана погибло 492 человека, 1645 получили ранения. Гранди призвал политических лидеров срочно искать пути к мирному урегулированию конфликта и прекратить боевые действия.
Новый виток конфликта начался после массовых взрывов в Ливане 17 и 18 сентября, что привело к ответным ударам с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.
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«Эскалация кризиса в Ливане пугает. Сегодня тысячи людей вынуждены покидать свои дома в регионе, разрушенном войной. Число жертв среди гражданских неприемлемо», — написал Гранди в соцсети X.
По последним данным, в результате израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана погибло 492 человека, 1645 получили ранения. Гранди призвал политических лидеров срочно искать пути к мирному урегулированию конфликта и прекратить боевые действия.
Новый виток конфликта начался после массовых взрывов в Ливане 17 и 18 сентября, что привело к ответным ударам с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.
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Елена Перлова