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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно анализирует все документы, которые Россия направляет в организацию относительно ситуации на Украине. Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
Накануне представитель российской дипмиссии при ООН в Женеве Ярослав Еремин выступил на Совете ООН по правам человека. Он заявил, что УВКПЧ не отражает реальную картину с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты множество страниц материалов, предоставленных Россией.
Троссел сообщила, что УВКПЧ получает множество материалов от Российской Федерации о ситуации с правами человека в Украине. Однако на данный момент организация не располагает конкретной информацией о вторжении украинских войск в Курскую область, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что УВКПЧ всегда тщательно изучает все поступившие документы и продолжает следить за развитием ситуации.
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Троссел сообщила, что УВКПЧ получает множество материалов от Российской Федерации о ситуации с правами человека в Украине. Однако на данный момент организация не располагает конкретной информацией о вторжении украинских войск в Курскую область, пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что УВКПЧ всегда тщательно изучает все поступившие документы и продолжает следить за развитием ситуации.
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Лия Мурадьян