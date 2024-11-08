Небензя: США признались в проведении против РФ операций с использованием ИКТ

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В Вашингтоне признались в проведении против России операций, в которых используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), и в наращивании наступательного потенциала в этой сфере, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
«Сам Вашингтон, не стесняясь, признает факты проведения против России операций с использованием ИКТ, равно как и наращивание наступательного потенциала в этой области. Более того, американские спецслужбы широко практикуют так называемые операции «под чужим флагом», причем делают это даже против своих ближайших союзников, которые столь активно поддерживают США в продвижении их агрессивных установок», — цитирует дипломата ТАСС.Ранее Небензя задал США интересный вопрос, связанный с Украиной. Кроме того, постпред РФ при Международной организации заявлял, какие страны глобального Юга стали давать трезвую оценку украинскому конфликту.
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