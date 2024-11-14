Россия избрана в Комитет по программе и координации ООН

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Россия была избрана в Комитет по программе и координации (КПК) Генеральной Ассамблеи ООН, обойдя Литву с результатом 104 голоса против 83, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Этот комитет является ключевым вспомогательным органом Генассамблеи и Экономического и социального совета ООН, который занимается планированием, составлением программ и координацией.
Выборы состоялись 13 ноября в Нью-Йорке на 38-м пленарном заседании Генассамблеи. Представители РФ отметили, что эта победа подтверждает авторитетное положение российской делегации в ООН по вопросам административного и бюджетного характера.
Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утвержден членом Комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы, а заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков – членом Пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.
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Выборы состоялись 13 ноября в Нью-Йорке на 38-м пленарном заседании Генассамблеи. Представители РФ отметили, что эта победа подтверждает авторитетное положение российской делегации в ООН по вопросам административного и бюджетного характера.
Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утвержден членом Комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы, а заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков – членом Пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.
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Мария Моисеева