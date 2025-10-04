04 октября 2025, 06:27

NYT: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: istockphoto / dominikherz

В пятницу 3 октября мэрию Лос-Анджелеса и посетителей городского парка эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в своем автомобиле. Об этом пишет американская газета New York Times.