Мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва
В пятницу 3 октября мэрию Лос-Анджелеса и посетителей городского парка эвакуировали из-за мужчины, который забаррикадировался в своем автомобиле. Об этом пишет американская газета New York Times.
По информации издания, водитель заехал на тротуар возле здания мэрии на автомобиле с самодельным знаком, отсылающим к президенту США Дональду Трампу. В салоне рядом с ним находился предмет, напоминающий кислородный баллон.
Правоохранительные органы эвакуировали посетителей городского парка, предупредив их о возможной угрозе взрыва, а также закрыли прилегающие дороги. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля, пожилой мужчина, был задержан спустя два часа.
Ранее один из участников штурма Капитолия высказался по поводу администрации Трампа и правительства США.
Читайте также: