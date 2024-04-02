В ООН призвали прекратить атаки на объекты гражданской инфраструктуры

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Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданской инфраструктуре и призывает немедленно прекратить их. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
В Нижнекамске дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО. Его подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Военкор Александр Сладков высказал предположение, что этот БПЛА не был запущен с территории Украины, а был замаскирован неподалёку от предприятия, в соответствующее время получил дистанционную команду, взлетел и пошёл в атаку.
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Александр Бойцов