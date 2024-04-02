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БПЛА, атаковавшие предприятие в Татарстане, были оснащены оборудованием НАТО

02 апреля 2024, 09:07
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

Дроны, которые минувшим утром атаковали предприятия на территории Республики Татарстан, были оснащены оборудованием НАТО. Об этом сообщили в ОЭЗ «Алабуга».
По последним данным оперативных служб региона, число пострадавших выросло до шести. Ранее стало известно, что два подростка ранены в результате происшествия.

ВСУ нанесли удар по заводам в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс предприятий не нарушен.


В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Взрывчатка, перехваченная спецслужбами РФ в Псковской области, следовала в Москву
02 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/aerogondo

Груз взрывчатки в иконах, который удалось перехватить сотрудниками ФСБ в Псковской области, следовал в Москву, об этом сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, объема взрывчатого вещества хватило бы для того, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Устройство содержало в себе гексоген, мощность которого в полтора раза больше мощности тратила. Спецслужбы выясняют круг лиц, причастных к отправке груза.

Также сообщается, что контрабандный груз, замаскированный в иконы и церковную утварь, преодолел пункты пропуска в шести странах ЕС.

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При атаке беспилотников на предприятие в Татарстане пострадали пять человек
02 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пять человек пострадали в результате атаки на предприятия в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявил Минниханов.

Всего на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. Атака произошла в 5:45 утра. В здании местного общежития выбиты стекла и двери.

Напомним, сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты впервые атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он уточнил, что серьёзных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен. По словам Минниханова, пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Два предприятия в Татарстане подверглись атакам беспилотников
02 апреля 2024, 08:26

Фото: istockphoto/rancho_runner

Сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.
Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он уточнил, что серьёзных разрушений нет, а технологический процесс на предприятиях не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие: пять человек получили травмы во время обрушения помещения. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Глава региона добавил, что все специальные и экстренные службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности. Минниханов подчеркнул важность сохранения спокойствия во время чрезвычайного происшествия, ведь одной из целей тех, кто совершил это преступление, было посеять панику среди людей. Важно этого не допустить, заключил президент РТ.

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ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
02 апреля 2024, 08:08

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ при содействии ФТС выявили и перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки из Украины транзитом через страны Евросоюза, сообщает ТАСС.
Обнаружить взрывчатое вещество удалось на пункте пропуска в Псковской области.

В кузове автомобиля, который перевозил православные иконы и церковную утварь с Украины нашли иностранную взрывчатку, из груза достали 27 бомб.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили части выстрела к РПГ-7 и 91 электродетонатор. У водителя задержанного авто российское и украинское гражданство. По информации ведомства, груз со взрывчаткой и вооружением беспрепятственно преодолел шесть стран ЕС.

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#пропуска
#ес
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В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае
СКР: сход вагонов на КрасЖД мог произойти из-за срабатывания автотормозов поезда
02 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / designbydx

Причиной схода трех вагонов с путей на участке Красноярской железной дороги могли стать сработавшие автотормоза грузового поезда. Возможную причину аварии сообщил Телегам-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.
«По предварительным данным, 2 апреля 2024 года на 663 километре перегона Жайма-Мана Красноярской железной дороги, у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем», — сказано в сообщении.
Следовавший за ним поезд не успел применить торможение и столкнулся с одним из вагонов. Отмечается, что в результате столкновения никто не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области поезд протаранил автобус из-за пьяного диспетчера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бездомная женщина открыла стрельбу на рынке, пострадали три человека
24Horas: бездомная обезоружила охранника и открыла стрельбу на рынке в Чили
02 апреля 2024, 05:59

Фото: istock / ipopba

Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, в результате чего пострадало три человека. Об этом информирует телеканал 24Horas.
По данным издания, в 8 утра по местному времени 54-летняя женщина выстрелила в охранника, видеооператора и журналиста на рынке Ло-Вальедор.

На рынке были введены новые меры контроля при входе на его территорию, и для освещения этого события прибыли журналисты. Женщину задержали на входе в рынок с целью проверки.

Чилийка начала конфликтовать с охранниками, её попыталась усмирить и начали вести к автобусу, как вдруг она выхватила пистолет у сотрудника охраны и начала беспорядочно стрелять.

Известно, что преступницу до этого задерживали за кражу, она бездомная и проживает на улице.

Ранее сообщалось, что в перебежчика из России Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержали еще трёх чиновников
Трёх сотрудников Ростехнадзора задержали после ЧП на руднике «Пионер»
02 апреля 2024, 01:08

Фото: istock / Rawf8

В Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами регионального управления Ростехнадзора. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.
Чиновникам вменяют статью 293 УК РФ (Халатность).

По версии следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах по результатам плановых проверок работы рудника не доложили о серьезных нарушениях законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Из-за небрежного отношения и недобросовестной работы данные нарушения привлекли к опасным последствиям.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 горняков, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

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#рф
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Стало известно о подготовке диверсантов НАТО для операций против России
Патрушев: инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ
02 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Michele Ursi

Инструкторы Североатлантического альянса занимаются подготовкой диверсантов для участия в операциях против Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «АиФ».
Патрушев отметил, что подготовка ведется на территории нескольких государств. Он также обратил внимание, что НАТО не стесняется использовать террористические организации для своих целей.

Члены блока выделяют финансы на разведку, психологические операции и кибератаки, принимают участие в «акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», добавил секретарь Совбеза.

В разговоре с изданием Патрушев также указал, что НАТО фактически стала стороной конфликта на Украине. Блок активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов территорий России, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву оружие с повышенными боевыми возможностями.

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#финансы
#операции
#нато
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На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллиардов рублей
На свалке в Уэльсе поставили охрану из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей
02 апреля 2024, 00:25

Фото: istock / vchal

Около свалки валлийского города Ньюпорт поставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится 8 тысяч биткоинов. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инвестор Джеймс Холлуэлс потерял довольно крупную сумму порядка десяти лет назад, когда его девушка затеяла уборку в доме и выбросила единственный носитель информации со сведениями для доступа к биткоин-кошельку.

В настоящее время активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Владелец долгое время пытался узнать, куда пропал ценный носитель, и выяснил, что он лежит на свалке в Ньюпорте.

В настоящее время Холлуэлс пытается вернуть носитель. Чтобы отыскать пропажу, необходимо перебрать тонны мусора, но администрация города выставила у свалки охрану, чтобы не дать ему это сделать.

Сотрудники свалки также осведомлены о спрятанном в отходах сокровище.

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