БПЛА, атаковавшие предприятие в Татарстане, были оснащены оборудованием НАТО

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Дроны, которые минувшим утром атаковали предприятия на территории Республики Татарстан, были оснащены оборудованием НАТО. Об этом сообщили в ОЭЗ «Алабуга».
По последним данным оперативных служб региона, число пострадавших выросло до шести. Ранее стало известно, что два подростка ранены в результате происшествия.
ВСУ нанесли удар по заводам в Елабуге и Нижнекамске. Технологический процесс предприятий не нарушен.
В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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Анастасия Хохлова