Количество пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане выросло до 13 человек

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Республике Татарстан увеличилось до 13 человек. Среди них двое несовершеннолетних.
Такой же версии придерживается председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий пояснил, что такие самолёты имеют преимущество в сравнении с обычными беспилотниками, так как они могут следовать на сверхмалой высоте и их сложнее обнаружить стандартными средствами ПВО.
Читайте также:
Депутат ГД Картаполов прокомментировал атаку БПЛА на Татарстан
Все студенты: Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Два предприятия в Татарстане подверглись атакам беспилотников
Александр Бойцов