В ООН сделали заявление по поводу действий ВСУ в Курской области

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Атака со стороны украинских военных под Курском повышает напряженность обстановки, в ООН поддерживают деэскалацию конфликта. Об этом заявил зампред генсека международной организации Фархан Хак.
«Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована», — сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону приграничных территорий в Курской области в минувший вторник, 6 августа. В Минобороны России доложили, что в указанный район отправлены резервы ВС РФ.
Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Киев ведет неизбирательную стрельбу, в очередной раз устраивая провокацию.
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Никита Кротов