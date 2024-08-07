В США оценили влияние F-16 на ход СВО

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Поставка истребителей F-16 киевскому режиму не изменит ход СВО на Украине. Об этом в беседе с журналисткой Рейчел Блевинс рассказал военный эксперт Марк Слебода. Он предположил, что передача техники являет собой именно политический жест, нежели попытку изменить развитие событий на Украине. Кроме того, по словам Слебоды, F-16, скорее всего будут уничтожены силами ВС РФ при боестолкновении.
«Мы много раз слышали, как официальные лица говорили, что эти F-16 не поменяют правила игры. Они не изменят статус-кво на поле боя, которое сейчас является ареной наступления российских войск», — сказал Слебода.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, информировало о прибытии первой «небольшой» партии истребителей США на Украину.
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