Озвучены потери ВСУ при атаке на Курскую область

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Потери ВСУ при наступлении в Курской области составили 315 человек, а также 54 единицы техники. Такие данные привел начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее ста убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков», — сказал Герасимов.
По его словам, в наступлении на регион участвовало порядка тысячи украинских боевиков. Их целью стал захват Суджанского района.
По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.
Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
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Элина Позднякова