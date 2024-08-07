Люди прячутся в монастыре от обстрелов в Курской области

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15 человек прячутся от обстрелов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района, при этом здание находится под постоянным обстрелом. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, в монастыре укрываются 15 человек, детей и раненых среди них нет, однако люди не могут уехать в безопасное место.
По его словам, эвакуация в настоящий момент невозможна.
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«Ситуация очень сложная, монастырь разбит. Разрушен монастырский собор, второй храм разрушен, повреждены корпуса. Сама братия находятся в укрытии. 15 человек. Связь очень плохая, бывает лишь иногда», — рассказал настоятель монастыря игумен Питирим.
По его словам, эвакуация в настоящий момент невозможна.
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Элина Позднякова