Израиль отдал приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа

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Израильские военные отдали приказ об эвакуации населения из некоторых районов Хан-Юниса — главного города на юге сектора Газа. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галат заявил, что наземная операция ЦАХАЛ распространится на Хан-Юнис, который, по его словам, стал новым оплотом терроризма.
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Александр Бойцов