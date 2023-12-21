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Израиль отдал приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа

21 декабря 2023, 08:35
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Израильские военные отдали приказ об эвакуации населения из некоторых районов Хан-Юниса — главного города на юге сектора Газа. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По сообщению пресс-службы УКГВ, на картах, опубликованных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), обозначены районы города, подлежащие эвакуации, которые охватывают около 20% его территории. По данным ООН, перед началом боевых действий в этих районах проживали около 110 тысяч человек. Кроме того, там находятся 32 лагеря, для временного размещения перемещённых лиц, в которых находятся около 140 тысяч человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галат заявил, что наземная операция ЦАХАЛ распространится на Хан-Юнис, который, по его словам, стал новым оплотом терроризма.

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#сектор газа
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ЦИК принял документы для участия в выборах от журналистки Екатерины Дунцовой
21 декабря 2023, 08:26

Фото: istock / bizoo_n

40-летняя журналистка Екатерина Дунцова хочет принять участие в выборах президента Российской Федерации 2024. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что журналистка захотела стать независимым кандидатом, она не выдвигается от политических партий. Ранее девушка работала депутатом Ржевской городской думы. Сейчас Дунцова журналист, занимается политикой, а также воспитывает троих детей, старшему из которых 19 лет.

Дунцова имеет два высших образования: юридическое и в сфере телевизионной журналистики.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что документы уже приняты, в установленные законом сроки комиссия будет их изучать.

Как отметила руководитель ЦИК Элла Памфилова, сейчас о своём желании стать российским президентом заявило 16 кандидатов.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#элла памфилова
#комиссия
#выборы
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МИД: Миф об угрозе для Дании со стороны российских рыбаков — очередной вброс
21 декабря 2023, 08:07

Фото: сайт Кремля

Утверждения о том, что Дании как будто бы угрожает соглашение между Россией и Фарерскими островами — часть информационной компании против Москвы. Она направлена на разрушение отношений между РФ и этой датской автономией.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Такие слова были вызваны появлением в некоторых западных СМИ сообщений о том, что Россия сможет осуществлять шпионскую деятельность при помощи рыболовецких судов.

Российский дипломат напомнила, что основой для многолетних отношений РФ и Фарер является Соглашение между правительством СССР с одной стороны и Дании и местным самоуправлением Фарерских островов в области рыболовства от 1977 года, которое было продлен в декабре нынешнего года. Захарова отметила, что сама по себе идея о том, что российские рыбаки представляют какую-то угрозу для Дании, отнюдь не нова. Вопрос о том, на чём она основана, представитель МИД РФ переадресовала авторам подобных утверждений.

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#дипломат
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В Евросоюзе готовят два новых пакета антироссийских санкций
В Евросоюзе заявили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ
21 декабря 2023, 07:05

Фото: istock / sinonimas

Европейский союз готовит 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

По словам Здеховски, разработка пакета не займет большое количество времени.

«Их очень скоро представят странам-членам», — отметил он.
Как считает депутат от Эстонии Яна Тоом, желание о принятии новых санкций, в основном, исходит от стран Прибалтики. Она также обратила внимание, что санкционный инструмент не бесконечный, и где-то есть предел, который можно скоро преодолеть.

До этого руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова представила концепцию «ловушки большой страны» для объяснения устойчивости России к западным санкциям. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#санкции
#евросоюз
#россия
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Экономисты объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны»
Экономисты РАН объяснили провал санкций против РФ «ловушкой большой страны»
21 декабря 2023, 06:25

Фото: iStock/dimarik

Руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарья Ушкалова представила концепцию «ловушки большой страны» для объяснения устойчивости России к западным санкциям. Издание «Известия» описывает статью, опубликованную в журнале института.
Ушкалова подчеркнула, что когда страна занимает значительную долю на рынке, любые ограничения поставок или ожидания о них вызывают рост цен. Этот рост в компенсирует падение объемов.

Эксперт объяснила, что в таких условиях формальная эффективность санкций противоречит стратегической эффективности, которая направлена на снижение доходов от экспорта. Это, по мнению экономистов, объясняет провал санкций и отсутствие существенного ущерба для России.

Исследование указывает, что обычные ограничения поставок вызывают противоположный эффект: мировые цены поднимаются, и экспортные доходы увеличиваются. Из-за этого Европейский союз (ЕС) вынужден был корректировать санкции, чтобы уменьшить не только поставки, но и доходы. Например, был установлен потолок цен на нефть и газ.

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#ес
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Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 реформах экономики
Милей подписал указ о более 300 реформах по либерализации экономики Аргентины
21 декабря 2023, 05:13

Фото: iStock/HStocks

Аргентинский президент Хавьер Милей подписал указ, включающий более 300 реформ, направленных на либерализацию национальной экономики, передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что основная цель этих реформ — начать процесс реструктуризации Аргентины, восстановить свободу и устранить множество препятствий, замедляющих экономический рост страны.

Среди мер, на которые делается акцент, Милей назвал приватизацию, открытие экспорта и отказ от ценового регулирования.

Однако президент отметил, что эти изменения — лишь начало пути. Он заявил о скором созыве чрезвычайного заседания парламента, на котором будут представлены значительные пакеты экономических законопроектов.

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Семьи с детьми смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотеки
«Известия»: семьям с детьми предоставят до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки
21 декабря 2023, 04:11

Фото: istock / gopixa

В России готовят законопроект, который предполагает предоставление семьям финансовой поддержки в размере до 1,8 миллиона рублей для погашения ипотеки при рождении первого и последующих детей, сообщает «Известия».
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил необходимость стимулировать многодетность в обществе. По его словам, введение механизма частичного погашения жилищных кредитов при рождении детей может стать эффективным инструментом в этом направлении.

По согласованному законопроекту, родители смогут получить выплаты в размере 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 тысяч за второго и 700 тысяч за третьего. Таким образом, общая сумма поддержки для семей с детьми может достигать 1,8 миллиона рублей для погашения ипотечного кредита.

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ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
21 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/e-crow

ХАМАС отклонил предложение Израиля о новом обмене заключенными, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных египетских чиновников.
По информации издания, ХАМАС отказался от прекращения боевых действий. Автор статьи подчеркнул, что движение не приняло предложение Израиля о временном прекращении боев на одну неделю в обмен на освобождение нескольких десятков заключенных.

Представители движения утверждают, что ХАМАС не будет рассматривать вопрос освобождения израильских заключенных до установления полного прекращения огня. По мнению израильских чиновников, ХАМАС, вероятно, стремится добиться более серьезных компромиссов со стороны Израиля. Планировалось, что в рамках предлагаемой сделки Израиль освободит 40 заключенных.

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#израиль
#контроль
#сделки
#мобилизация
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Сенатор Шумер: Республиканцы не хотят помогать Украине из-за «призрака Трампа»
21 декабря 2023, 03:21

Фото: сайт Кремля

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп обладает авторитетом среди республиканцев в американском сенате. Поэтому вопрос состоит в том, захотят ли они поддержать законопроект о помощи Киеву, понимая, что такой шаг спровоцирует «отвратительные и злобные» нападки со стороны политика, добавил Шумер.
«Перед их центристами стоит дилемма. Они знают, что это правильный поступок — передать помощь Украине. И они знают, что мы должны что-то сделать из-за ситуации с мигрантами на границе. И мы готовы идти им навстречу по многим вопросам. Но у них также есть призрак Дональда Трампа», — цитирует лидера демократов Politico.

По его словам, пять республиканцев твёрдо решили поддержать выделение помощи Украины, пятнадцать намерены проголосовать против, а оставшиеся 29 конгрессменов рискуют попасть под влияние Трампа.

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#сша
#украина
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Симоньян высказалась о развитии экономики России в условиях СВО
Главред RT Симоньян: Россия не почувствовала невыносимую тяжесть из-за СВО
21 декабря 2023, 02:15

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

В эфире «России 1» главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия в период специальной военной операции не испытала на себе такой невыносимой тяжести жизни, какой настаивал Запад.
По ее словам, экономика страны продолжает развиваться, а доходы населения растут. Она отметила, что Россия не переживает тяжелых моментов, о которых намекали западные страны, и не переключила свою экономику на военный путь, чтобы граждане почувствовали серьезные трудности.

Симоньян подчеркнула, что Запад стремился сделать жизнь в России беднее, однако по ее мнению, сейчас граждане РФ живут не хуже, чем ранее. Она выразила убеждение, что страна движется в правильном направлении.

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