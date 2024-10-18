Маск: У Байдена «два нейрона», Харрис — «марионетка»

Известный американский предприниматель Илон Маск резко высказался о нынешнем правительстве США, заявив, что президент Джо Байден не способен эффективно управлять страной, а вице-президент Камала Харрис является «марионеткой».
«У Байдена два функционирующих нейрона, да и на пляже он проводит слишком много времени», – сказал Маск на митинге в штате Пенсильвания, который транслировался через его платформу X (бывший Twitter).Миллиардер также выразил сомнение в том, что Байден действительно руководит страной, и отметил, что Харрис не является независимой фигурой в политике.
«Нет одного кукловода, их тысячи. Я бы хотел поговорить с ними и понять, к чему они стремятся», – добавил Маск.Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года, где демократы будут представлять Камалу Харрис, а республиканцев — Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки столкнулись с ограничениями в способности поставлять вооружения Украине, в частности дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы не ослабить собственную обороноспособность. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
Читайте также:
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
В ЕС обсуждают экстренные меры для стран, граничащих с Россией и Белоруссией
В США раскрыли, что будет с поставками оружия Украине
Елена Перлова