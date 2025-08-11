В отелях Анкориджа на Аляске закончились номера перед встречей Трампа и Путина

11 августа 2025, 19:37

Фото: iStock/Dave Collins

В отелях Анкориджа на Аляске забронированы все номера перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказала одна из сотрудниц туриндустрии штата Ирина Дергулёва.





Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.





«Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14—16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде всё сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого», — сказала Дергулёва RT.

«Территориальные вопросы не должны обсуждаться или даже решаться в обход европейцев и украинцев», — отметил Мерц.