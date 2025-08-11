В отелях Анкориджа на Аляске закончились номера перед встречей Трампа и Путина
В отелях Анкориджа на Аляске забронированы все номера перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказала одна из сотрудниц туриндустрии штата Ирина Дергулёва.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.
«Все номера распроданы. Я сама смотрела места на 14—16 августа. Это обычная практика в сезон, когда с гостиницами напряжёнка, но чтобы было почти везде всё сдано... я за свои годы тут не видела ещё такого», — сказала Дергулёва RT.
По её словам, население Аляски поддерживает Трампа и отметила, что здесь не любят «непонятных людей и акции протеста».
Тем временем argumenti.ru пишут, что канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «прорыв» в урегулировании украинского конфликта после встречи Путина и Трампа. Однако, по его словам, значительного эффекта можно ожидать только в случае присутствия Владимира Зеленского.
«Территориальные вопросы не должны обсуждаться или даже решаться в обход европейцев и украинцев», — отметил Мерц.
Он добавил, что планирует переговорить с Трампом по телефону для обсуждения данного вопроса.