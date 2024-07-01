Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах

Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) в течение месяца. Основными вопросами для обсуждения станут урегулирование на Ближнем Востоке, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество между ООН и такими региональными организациями, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.