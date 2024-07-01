Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах

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Французская правая партия «Национальное объединение» останется приверженной НАТО и Европейскому союзу (ЕС), если победит во втором туре парламентских выборов, заявил интервью РИА Новости лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, победа партии Марин Ле Пен вряд ли повлияет на внешнюю политику страны.
«Национальное объединение» победило в первом туре, набрав 34,2% голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает третье место, набрав около 21% голосов французов.
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«Это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу», – подчеркнул собеседник.
«Национальное объединение» победило в первом туре, набрав 34,2% голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает третье место, набрав около 21% голосов французов.
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Александр Климов