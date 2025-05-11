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Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. Об этом сообщает AFP.
Французский политик назвал переговоры Москвы и Киева первым, но недостаточным шагом для урегулирования конфликта. По словам Макрона, Путин якобы ищет выход, однако он «все еще хочет выиграть время».

«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — ​заявил президент Франции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина
Трамп: 15 мая может стать великим днем для РФ и Украины после предложения Путина
11 мая 2025, 08:59

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Американский лидер Дональд Трамп, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
«Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — отметил глава Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что продолжит работать с Москвой и Киевом.

Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута российским лидером Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле
Путин предложил Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле
11 мая 2025, 07:24

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что российская сторона настроена на серьезные переговоры с Киевом.

«Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — добавил президент.

По словам российского лидера, Москва «никогда не отказывалась от диалога с Украиной». Путин также напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Кремле выразили желание начать переговоры с Киевом 15 мая «хоть с утра»
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#россия
#президент
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#путин
#переговоры
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В Кремле выразили желание начать переговоры с Киевом 15 мая «хоть с утра»
Ушаков: Россия готова начать переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле «хоть с утра»
11 мая 2025, 04:39

Фото: iStock/Diy13

Россия предложила Украине провести переговоры по урегулированию конфликта без предварительных условий. Встреча может состояться 15 мая в Стамбуле «хоть с утра», о чём сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — объяснил он.
Инициатива возобновить прямые переговоры была выдвинута Владимиром Путиным во время пресс-конференции в ночь с 10 на 11 мая. По словам Ушакова, российская сторона готова начать диалог в любое время, если Киев подтвердит свою заинтересованность.

«Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию - мы сообщим в ближайшие дни», — добавил Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин также сообщил о запланированном на завтра разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Основной темой станет просьба Москвы о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Турции.

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Выяснилось об огромных потерях ВСУ за три дня перемирия
Путин: ВСУ понесли очень большие потери за три дня нарушения перемирия с РФ
11 мая 2025, 03:28

Фото: iStock/IherPhoto

Украинские вооружённые силы (ВСУ) понесли значительные потери во время атак на российские позиции в период трёхдневного перемирия, объявленного ко Дню Победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.
По его словам, действия ВСУ не имели военного смысла и проводились исключительно в политических целях. Российский лидер отметил, что военные специалисты оценили эти атаки как тактически бессмысленные, приведшие к тяжёлым потерям для Украины.

«Атаки (ВСУ), в том числе и попытки проникнуть на территорию Российской Федерации в районе Курской области и Белгородской области, отбиты. Больше того, наши военные специалисты считают, что они не имели никакого военного значения. (...) Противник понёс очень большие потери», — сказал президент РФ.
Перемирие, действовавшее с 8 по 11 мая, было проигнорировано Киевом, что, по мнению Путина, демонстрирует отсутствие реального стремления к диалогу.

Ранее сообщалось, что срок трёхдневного перемирия, объявленного Россией в честь 80-летия Победы, истёк в 00:00 мск 11 мая. Режим прекращения огня действовал с 00:00 мск 8 мая, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные за это время совершили 9 318 нарушений, продолжая обстрелы и диверсионные операции.

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Стало известно о планах фон дер Ляйен ввести санкции против Nord Stream 2
WSJ: в ЕС пригрозили санкциями Nord Stream 2 в случае отказа России от перемирия
11 мая 2025, 03:10

Фото: iStock/Dragon Claws

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

«Для реализации этого шага потребуется поддержка всех стран-членов блока. Данная мера будет принята отдельно от ранее предложенного пакета санкций ЕС», — указывает издание.
Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

В Кремле заявили, что готовы рассмотреть инициативу, но отмечают, что продолжающиеся атаки ВСУ ставят под сомнение реальные намерения Киева. На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.

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