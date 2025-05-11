Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. Об этом сообщает AFP.
Французский политик назвал переговоры Москвы и Киева первым, но недостаточным шагом для урегулирования конфликта. По словам Макрона, Путин якобы ищет выход, однако он «все еще хочет выиграть время».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — заявил президент Франции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова