Глава РФПИ высказался о ситуации вокруг Макрона и Мерца

Кирилл Дмитриев (Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов)
Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о ситуации вокруг президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.
«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — высказался Дмитриев в соцсетях.Перед этим сообщалось о кадрах, где европейские политики быстро спрятали что-то похожее на салфетку, когда в их купе зашли журналисты с камерой.
Дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя кадры, вспомнила анекдот и обвинила зарубежных лидеров в наркомании.
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