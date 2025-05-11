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Глава РФПИ высказался о ситуации вокруг Макрона и Мерца

Дмитриев сомневается, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар
Кирилл Дмитриев (Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов)

Кирилл Дмитриев (Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов)

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о ситуации вокруг президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.
«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — высказался Дмитриев в соцсетях.
Перед этим сообщалось о кадрах, где европейские политики быстро спрятали что-то похожее на салфетку, когда в их купе зашли журналисты с камерой.

Дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя кадры, вспомнила анекдот и обвинила зарубежных лидеров в наркомании.

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#новости
Израиль призвал эвакуировать людей из трех портов в Йемене
ЦАХАЛ призвала эвакуировать 3 порта в Йемене перед возможным ударом по хуситам
11 мая 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Sckrepka

Израильская армия (ЦАХАЛ) призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов перед возможным ударом по хуситам. Соответствующее заявление военные распространили на арабском языке. Обычно так предупреждают перед бомбардировкой.
«…Мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении.

ЦАХАЛ уточнила, что хуситы используют порты, чтобы осуществлять террористическую деятельность. Названы порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.

Несколько дней назад сообщалось, что хуситы хотят устроить полную воздушную блокаду Израиля.

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#израиль
#йемен
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Иран ответил на требование США отказаться от ядерной программы
Пезешкиан: для Ирана неприемлемы требования США по отказу от ядерной программы
11 мая 2025, 21:35

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Для иранской стороны неприемлемо требование США отказаться от ядерной программы, заявил на правительственном собрании президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Политик подчеркнул, что его страна не стремится создать ядерное оружие.
«Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы (США — прим. ред.) с нами начали вести переговоры», — сказал Пезешкиан.

По его словам, республике нужны технологии в сфере мирного атома, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и сохранить окружающую среду.

Сегодня состоялся четвертый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Диалог продолжился спустя месяц после начала обсуждений по ядерной программе Ирана и состоялся после двухнедельного перерыва. Это была самая долгая пауза.

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#мир
#сша
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#ядерное оружие
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Ветеран ВОВ рассмешил Путина одной фразой
Ветеран ВОВ Жучков рассмешил Путина фразой: здоровья много не бывает
11 мая 2025, 17:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков рассказал «России 1», как ему удалось рассмешить главу государства Владимира Путина. По словам Жучкова, он пообщался с президентом после парада на Красной площади 9 Мая. Мужчина имеет звание полковника.
«(Путин. — Прим. ред.) спрашивал, как дела и здоровье. А я говорю: здоровья, как и денег, много не бывает. Он засмеялся», — пояснил ветеран.
В минувшую пятницу, 9 мая, страна встретила 80-летний юбилей Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Владимир Путин пожал руки ветеранам. Он отметил, что Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Нацисты безоговорочно капитулировали в 1945 году.

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#великая отечественная война
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#день победы
#9 мая
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Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости
Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма «В списках не значился»
11 мая 2025, 15:02

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Глава государства Владимир Путин не сдержал эмоций при просмотре фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Кадры, на которых Путин с трудом сдерживается, опубликовал тележурналист Павел Зарубин.
Трейлер кинокартины показали президенту в рамках марафона «Знание. Первые», 30 апреля.

Российский лидер в свою очередь пообещал посмотреть киноленту целиком. В ней снимаются: Владимир Машков, Павел Чернышев, Владислав Миллер, Алена Морилова, Яна Сексте и другие звезды отечественного кинематографа. В настоящее время трейлер доступен на популярных тематических интернет-площадках.

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#9 мая
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США возобновили поставки риса в Россию, пишут СМИ
РИА Новости: США в феврале и марте поставили в РФ дикий рис на 450 тыс. долларов
11 мая 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Nopparat Promtha

Поставки дикого риса в Россию возобновили США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, в феврале российские фирмы приобрели рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — на 294,2 тысячи. Обозреватели подчеркнули, что это рекорд с 2015 года. Тогда закупки составили 431,7 тысячи.
Рисовые поставки из США прекратились к марту 2022 года. Разовые отгрузки при этом были в мае 2024-го. Обычный рис Россия не покупает у Америки с апреля 2022 года.

Всего США в марте отправили за границу дикого риса на два миллиона долларов. Россия была его главным покупателем. В пятерку вошли Мексика — 173 тысячи, Канада — 279 тысяч, Великобритания — 287 тысяч и Бельгия — 289 тысяч.

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