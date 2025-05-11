Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в международных отношениях похоже на подготовку к войне. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает телеканал BFMTV.
По ее заверению, это демонстрирует неопределенность в поведении, которую Макрон проявляет в отношении украинского конфликта. Ле Пен добавила, что французский лидер ставит себя в положение воителя, в то время как Париж должен взять на себя роль посредника в обеспечении мира на Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Но если он по-настоящему хочет мира, то, как мне кажется, следует приветствовать любые голоса в поддержку прекращения этой страшной войны», — заключила лидер фракции.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал переговоры России и Украины первым, но недостаточным шагом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова