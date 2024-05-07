«Вернутся домой в гробах»: В США раскрыли, что ждёт французских наёмников на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон уже отправил французские войска на Украину. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать слухи о том, что Макрон уже отправил французские войска на Украину.
При этом он считает, что подобное решение французского лидера является сумасшествием и указывает на то, что в НАТО царит отчаяние.
Накануне Макрон заявлял, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.
Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.
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«Да, мы можем так сказать. Не официально, но да. Это означает, что, отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле не отправляют войска Вооруженных сил Франции, но они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую», — заявил Джонсон.
При этом он считает, что подобное решение французского лидера является сумасшествием и указывает на то, что в НАТО царит отчаяние.
«Французские солдаты вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется», — заключил Джонсон.
Накануне Макрон заявлял, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.
Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.
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Элина Позднякова