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«Вернутся домой в гробах»: В США раскрыли, что ждёт французских наёмников на Украине

Джонсон: Макрон уже отправил французских военных на Украину
07 мая 2024, 15:33
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отправил французские войска на Украину. Такое заявление сделал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ведущий попросил эксперта прокомментировать слухи о том, что Макрон уже отправил французские войска на Украину.

«Да, мы можем так сказать. Не официально, но да. Это означает, что, отправляя французский Иностранный легион, они на самом деле не отправляют войска Вооруженных сил Франции, но они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую», — заявил Джонсон.



При этом он считает, что подобное решение французского лидера является сумасшествием и указывает на то, что в НАТО царит отчаяние.

«Французские солдаты вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется», — заключил Джонсон.

Накануне Макрон заявлял, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.

Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

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В США назвали возможный способ ввода войск стран Запада на Украину
Риттер: страны Запада могут объединить своих военных в силы НАТО на Украине
07 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/IherPhoto

Страны Запада могут перебросить своих военных на Украину, а объединить их в силы НАТО. Такое предположение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Французы собираются обмануть НАТО отправкой двух тысяч военных, которых можно расширить до 12 тысяч и довести до 20 тысяч, если привлечь Прибалтику, а затем поляков, британцев и других, увеличив это число до 60 тысячи, а затем попытаться убедить русских не нападать на них», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Тогда эти 60 тысяч военных можно преобразовать в силы НАТО и отправить на территорию Западной Украины. Риттер пояснил, что руководства стран Запада понимают, что Украина вскоре проиграет. Теперь они хотят привлечь силы альянса, чтобы попытаться спасти Киев.

Однако, по словам экс-разведчика, проблема такого плана заключается в том, что Россия не станет играть по чужим правилам. Москва уже предупредила, что французские военные, находящиеся в зоне проведения спецоперации станут законной целью для ВС РФ.

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Серия взрывов прогремела в Черноморске Одесской области
07 мая 2024, 15:17

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов произошла в Одесской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Главком».
Отмечается, что взрывы прогремели в Черноморске в районе 14:15 мск. Не уточняется, где именно они произошли и какие объекты получили повреждения.

Незадолго до взрывов в украинском регионе объявили воздушную тревогу. Она работала с 13:49 до 14:25 мск.

Ранее сообщалось, что взрывы также прогремели в городе Белополье Сумской области Украины. Жители наблюдали столбы дыма. При этом воздушная тревога не объявлялась. Иных подробностей произошедшего не приводится.

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СБУ обвинила двух полковников УГО Украины в подготовке убийства Зеленского
07 мая 2024, 14:57

Фото: iStock/Rawf8

СБУ задержала двух полковников Управления госохраны по подозрению в подготовке убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что задержанные собирали секретную информацию и передавали её российским спецслужбам, которые якобы готовили покушения на Зеленского, а таке главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые «сливали» секретную информацию РФ. Так, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского», — говорится в сообщении СБУ.

Уточняется, что во время обысков у задержанных обнаружили средства поражения, а также другие доказательства.

При этом в СБУ заявили, что Буданова планировалось ликвидировать до Пасхи ракетным ударом по дому, где он находится. Далее планировалось убрать все следы.

Задержанный полковник УГО якобы лично привез необходимое оружие из другого региона Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении семи авиабомб Hammer и 32 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО за сутки сбила 32 БПЛА, по 7 авиабомб Hammer и снарядов РСЗО Vampire
07 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за сутки сбили по семь украинских управляемых авиабомб Hammer французского производства и реактивных снарядов Vampire чешского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что российские силы также сбили 32 беспилотника ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. В Новгород-Северске было зафиксировано четыре удара.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ взорвали цех по производству твердого ракетного топлива для ВСУ
ВС РФ поразили украинский цех по производству твердого ракетного топлива
07 мая 2024, 14:35

Фото: iStock/maki_shmaki

За минувшие сутки российские военные поразили цех производства твердого ракетного топлива для нужд ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также добавляется, что армия России уничтожила живую силу противника в 128-ми районах зоны проведения спецоперации.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки российская ПВО сбила 32 украинских беспилотника, семь французских управляемых авиабомб «Hammer» и семь чешских реактивных снарядов «Vampire».

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Пенсионер нашел воткнутую в землю украинскую ракету в Курской области
07 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/PavelRodimov

Пенсионер из Курской области нашел воткнутую в землю украинскую ракету, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, неразорвавшаяся ракета «Ольха» была начинена кассетными боеприпасами. Пенсионер совершенно случайно увидел торчащий из земли объект.

Уточняется, что ракета была обнаружена 5 мая. Пенсионер уверен, что она осталась после обстрела и находится на своём месте около полугода, с зимы. Именно тогда город атаковали Вооружённые силы Украины.

На месте, где обнаружена ракета нет ни стратегических, ни военных объектов. Вероятно, целью украинских боевиков было уничтожение именно гражданского населения. Сейчас специалисты занимаются разминированием находки.

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#пенсионер
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Депутат Рады Безуглая пожаловалась на отсутствие укреплений ВСУ за Авдеевкой
Безуглая заявила об отсутствии оборонительных укреплений ВСУ за Авдеевкой
07 мая 2024, 14:20

Фото: iStock/Multipedia

У Украины нет оборонительных укреплений за Авдеевкой. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, слова которой приводит RT.
Она возмутилась, что ни один главнокомандующий украинской армией не приказал построить их.

По словам депутата, у неё нет объективных объяснений отсутствия фортификационных сооружений на третьем году конфликта.

Ранее Безуглая обматерила украинцев, которые на Пасху выкладывали в соцсетях фотографии с куличами. По её словам, атрибуты домашнего уюта неуместны в период военного положения, поскольку они «раздражают» украинских военнослужащих, которые находятся на фронте. «Вы что, о***ли?», – написала народный депутат.

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Пушилин заявил об оптимистичной обстановке в Часов Яре
Пушилин: по Часов Яру приходит оптимистичная информация
07 мая 2024, 14:06

Фото: сайт Кремля

Из Часов Яра приходит оптимистичная информация о ситуации в населённом пункте для ВС РФ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Информация поступает оптимистичная», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости об обстановке в Часов Яре на сегодняшний день.

Накануне глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром. Он с сожалением отметил, что уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне подразделений ВСУ больше нет.

Уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

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«Видны столбы дыма»: Стало известно о взрывах в Сумской области
В городе Белополье Сумской области произошли взрывы
07 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы произошли в городе Белополье Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

В населенном пункте видны столбы дыма. Воздушная тревога не объявлялась. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов. Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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