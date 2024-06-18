В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений Украине

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Реэкспорт оружия Украине хочет разрешить швейцарский парламент, несмотря на то что страна придерживается нейтралитета. Совсем недавно в Бюргенштоке прошел саммит по вопросам украинского конфликта. Страны-участницы мероприятия подписали итоговое коммюнике, в котором посчитали, что Россия должна вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Азовского и Черного морей.
Российская сторона выдвинула свои требования, по которым киевский режим должен вывести войска с новых российских территорий. В частности, из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, Украина должна подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, а антироссийские санкции должны быть сняты.
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