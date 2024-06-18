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В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений Украине

В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений на Украину
18 июня 2024, 19:11
Фото: istockphoto/StockByM

Фото: istockphoto/StockByM

Реэкспорт оружия Украине хочет разрешить швейцарский парламент, несмотря на то что страна придерживается нейтралитета. Совсем недавно в Бюргенштоке прошел саммит по вопросам украинского конфликта. Страны-участницы мероприятия подписали итоговое коммюнике, в котором посчитали, что Россия должна вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Азовского и Черного морей.


Российская сторона выдвинула свои требования, по которым киевский режим должен вывести войска с новых российских территорий. В частности, из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Украина должна подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, а антироссийские санкции должны быть сняты.

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#мир
#украина
#швейцария
Фермеры из Польши разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман
Польские фермеры разливают вдоль границы свиной навоз для отпугивания нелегалов
18 июня 2024, 18:31

Фото: istockphoto/fotokostic

Свиной навоз разливают польские фермеры для отпугивания мигрантов-мусульман. Как сообщает в социальных сетях организация «Общепольский протест фермеров», хозяйственники обильно льют продукты жизнедеятельности рядом с границей с белорусской республикой. Отмечается, что свинья в исламской религии является грязным животным, поэтому выбран именно свиной биоматериал.
«Мы рассчитываем, что мигранты не будут проходить через эту полосу, так как это не соответствует их убеждениям, их вере», – заявили фермеры.

Активисты добавили, что они солидарны с польскими силовиками и готовы показать, как надо защищать собственную территорию. Границу Польши с Белоруссией каждый день пробуют взять штурмом, приблизительно, 200 человек.

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#мир
#польша
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#новости
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Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии
Власти Руанды отозвали подпись по итогам саммита по Украине: что известно, итоги
18 июня 2024, 18:01

Фото: istockphoto/william87

16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Зеленского. На форум приехали 90 делегаций, но подписать итоговый документ согласились не все. О том, чем завершился саммит, почему его назвали провальным и какие страны отозвали подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине расскажет редакция «Радио 1».

Кто принял участие в конференции в Швейцарии


На конференцию по обсуждению «мирного плана» Зеленского были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. Представители Европы и Америки явились на мероприятие практически в полном составе, Китай, значительная часть государств Азии и Африки от участия в саммите отказались. Россия на саммит приглашена не была.

Практически в последний момент от поездки на саммит отказался президент Колумбии Густаво Петро. По его мнению, мероприятие не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной» и «все выводы уже предопределены». Президент США Джо Байден также не прибыл на конференцию. Вместо себя он прислал советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

О чем говорили участники «саммита мира» в Швейцарии


В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России. Необходимость присутствия РФ на мероприятии также признал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако он добавил, что Россия сама не приложила усилий для того, чтобы посетить конференцию. Страны-участницы обсуждали «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского и уделили внимание инициативе российского лидера Владимира Путина, который озвучил свое видение решения украинского конфликта.

Владимир Путин заявил, что Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Если план мира не будет воспринят, то следующая инициатива уже будет на более жестких условиях, предупредил президент. Он также добавил, что Украине необходимо вывести свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Остро на его предложение отреагировала представительница США Камала Харрис, назвав инициативу «призывом к капитуляции».


Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине
Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине


Итоги конференции по Украине в Швейцарии


Участники конференции на Украине не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими. Об этом пишет китайская газета Global Times. По информации издания, совместное коммюнике по результатам форума не подписали: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Финальный документ не имел каких-либо четких положений и составлен с довольно расплывчатыми формулировками. Так, в нем затронуты такие темы, как ядерное оружие, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных. Тема завершения украинского конфликта обсуждена не была.
Досрочно мероприятие покинули Камала Харрис и Олаф Шольц.

Ирак и Иордания случайно попали в список подписавших коммюнике по Украине


При оглашении списка подписантов документа не обошлось без скандала. Выяснилось, что Ирак и Иордания попали в него по ошибке «из-за проблемы координации».

Представитель швейцарского МИДа сообщил, что Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с текстом документа, поэтому ошибочно были добавлены в список. Позже Ирак и Иордания попросили исключить их из списка подписавшихся после публикации документа.

Руанда отозвала подпись под коммюнике по Украине


Вслед за Иорданией и Ираком подпись под коммюнике по Украине отозвала Руанда. После отзыва подписи число стран, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16. По информации Responsible Statecraft, поддержка Украины странами Глобального Юга ослабевает из-за того, что главы государств осознают, что без России не удастся достичь мирного соглашения и урегулирования кризиса.

Авторы издания уличили Зеленского в неискренности намерений и сочли его «мирный план» имитацией.

«Украина здесь лишь заложник, которого, как на скотобойне, ведут на убой, правда, с согласия нынешнего руководства страны, обеспечивающего чужие интересы», — говорится в материале.

Зеленский настоял на втором «саммите мира»


Президент Украины заявил, что через несколько месяцев планируется еще один саммит. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для переговорного процесса необходима вторая сторона конфликта. Швейцария, в свою очередь, также выразила готовность организовать следующую конференцию и заявила о готовности принять президента России Владимира Путина.

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«Покидают нас»: почему США отдалились от Украины
Политолог Карасев: из-за соглашения по безопасности Штаты отдалились от Украины
18 июня 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Штаты отдалились от Украины после того, как страны подписали соглашение о безопасности. Об этом на YouTube-канале Politeka заявил политолог из Киева Вадим Карасев. По словам аналитика, если бы Вашингтон смотрел на Киев как на «форпост Запада против России», а также как на важный стратегический ресурс, то Штаты уже обеспечили бы Украине статус «ключевого военного союзника вне НАТО».
«Это означает, что США покидают нас. Они же все время хотят Европе отдать это все. Они не хотят сюда втягиваться по полной», – сказал Карасев.

Соглашение по безопасности, которое подписали американский лидер Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский, рассчитано на десять лет. Согласно документу, если Украине будет угрожать внешняя агрессия или на нее нападут, то в течение суток страны будут консультироваться по ответным мерам и определять потребности Украины для обороны.

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#сша
#украина
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#джозеф байден
#киев
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Разведка ФРГ: Украина использовалась террористами как перевалочный пункт
18 июня 2024, 17:09

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Террористы, возможно, использовали Украину в прошлом году в качестве перевалочного пункта. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам работы в 2023 году заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, в чьи полномочия входит разведка, Томас Хальденванг.
По словам Хальденванга, террористы отправляли в Европу своих соратников. Предполагается, что это делалось через волну украинских беженцев.

Представитель разведки ФРГ подчеркнул, что в Берлине внимательно смотрят на происходящее и предотвращают возможные террористические атаки. Хальденванг подчеркнул, что «Исламское государство провинции Хорасан»* наиболее опасная среди подобных организаций.

«Масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием», – сказал директор немецкой разведки.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером, 22 марта, перед выступлением рок-группы «Пикник». Террористы расстреляли людей и устроили пожар в концертном зале.

*Запрещенная в России террористическая организация

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#украина
#германия
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#террористы
#терроризм
#теракт
#новости
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Польские фермеры борются с мигрантами с помощью свиного навоза
18 июня 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польские фермеры в больших количествах разливают вдоль границы с Белоруссией свиной навоз. Они надеются таким образом отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) написали представители организации «Общепольский протест фермров». По словам одного из активистов движения, тем, что они начнут поливать приграничную полосу свиным навозом, фермеры покажут свою солидарность с силовыми структурами, а заодно продемонстрируют властям, как следует бороться с нелегалами.

Участники акции исходят из того, что большинство мигрантов исповедуют ислам, по канонам которого свинья считается нечистым животным. Таким образом, считают фермеры, нелегалы, если они считают себя правоверными мусульманами, не будут пересекать полосу, осквернённую свиным навозом.

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#ислам
#акции
#twitter
#польша
#фермер
#граница
#мигранты
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Найдено лучшее место для проведения мирного саммита по Украине
Политолог Светов: Саудовская Аравия станет лучшим местом для саммита по Украине
18 июня 2024, 16:42

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия может стать лучшим местом для проведения мирной конференции по Украине. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.
«Пошли разговоры о том, что саммит будет организован на территории Саудовской Аравии. Саудовская Аравия и ОАЭ негласно помогали в переговорах России и Украины. Западники стали примазываться к этой истории, особенно когда количество стран — участниц саммита стало уменьшаться», — объяснил Светов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Швейцария не является нейтральной стороной, а идёт на поводу у Украины. Из-за этого Москва не считает эту страну хорошим местом для проведения мирных переговоров.

При этом политолог уверен, что Саудовская Аравия является благоприятным местом для проведения подобного саммита. Эта страна имеет собственную позицию и влияние на мировой арене.

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#москва
#сша
#президент
#саммит
#политолог
#швейцария
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В Финляндии одобрен законопроект о выдворении беженцев на границе с Россией
Ilta-Sanomat: в Финляндии одобрен закон о выдворении беженцев на границе с РФ
18 июня 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Законопроект о выдворении беженцев, от которых зависит открытие границы с Россией, одобрен конституционным комитетом Финляндии. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
«Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе (граница Финляндии с Россией. —Прим. ред.», – говорится в публикации.

До этого была информация, что власти Финляндской республики опасаются появления новых маршрутов для беженцев, желающих в Евросоюз через РФ. Финская сторона беспокоится, что из-за большого потока мигрантов нарушится покой и тишь «таких мест как Холлола».

По словам замкомандующего погранслужбой Северной Карелии в Финляндской республике Самули Муртонена, главная проблема заключена в том, что, по мнению РФ, любой находящийся законно в России человек может уехать из страны.

В Кремле отмечали, что у РФ нет споров из-за территорий ни с финнами, ни со шведами.

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#россия
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#беженцы
#закон
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#новости
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«Путин рулит!»: Жители Якутска восторженно приветствовали президента России
18 июня 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время проезда по Якутску вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города. Те встретили главу государства аплодисментами и возгласами: «Путин рулит!», «Мы с вами всегда!» и «Путин красавчик!»
Российский лидер подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими. Один из горожан даже заявил, что считает себя похожим на президента.

«Ну, мы все друг на друга похожи», — ответил на это Владимир Путин.

Российский президент не в первый раз проделывает подобный трюк — останавливает кортеж, чтобы напрямую пообщаться с жителями городов, которые посещает.

После поездки в Якутию, где президент проведёт несколько встреч и познакомится с достижениями республики, Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Затем он посетит Вьетнам.






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#владимир путин
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#якутия
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Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах
Мэр Тшасковский: Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах
18 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/macky_ch

Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что Варшава готовит электрогенераторы и запасы воды в убежищах. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в рамках программы «Варшава защищает», проверяется критическая инфраструктура. Уже прошли учения городских служб на предприятии водопровода.

«Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы», — рассказал он.

Мэр польской столицы заявил, что они должны быть готовы к ситуации любого рода. В приспособленных под убежища помещениях получится разместить около 3 000 000 человек, добавил Тшасковский.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. При размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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