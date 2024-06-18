В СВО наблюдается переломный момент

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Военный обозреватель Илья Головнёв считает, что в спецоперации происходит переломный момент касаемо снабжения ВСУ. Он уверен, что уже к августу у противника не останется сил для сдерживания российской армии.
«Армия России активно продвигается на Донецком направлении. По последним данным, до перекрытия «дороги жизни», через которую происходит основное снабжение ВСУ в Часовом Яре, осталось всего семь километров. Это значит, что в ближайшее время у наших солдат будет возможность лишить группировку противника резервов и боеприпасов, так как переброска будет затруднена из-за непозволительно длинных маршрутов», — пишет Царьград.До данным Головнёва, переломный момент в зоне спецоперации заключается в том, что любая задержка противника в подвозе вооружения и резервов в Часов Яре может обернуться него смертью. Именно поэтому он считает, что украинские боевики уже скоро начнут отступать из города.
Однако пока продолжают удерживать оборону в оставшейся застройке микрорайона. При этом почти все переправы через канал Северский Донец - Донбасс уже разрушены.
Издание полагает, что уже к августу силы ВСУ будут исчерпаны.
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