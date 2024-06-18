«Ты мой билет»: россиянин решил попасть на СВО необычным способом

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Ради отправки в зону спецоперации житель Томской области прострелил ногу из ружья своему знакомому. В результате он получил два года условного наказания. Приговор опубликовали на сайте Верхнекетского районного суда региона.
Отмечается, что к осужденному приехал его друг для решения давнего конфликта. Но все пошло не по плану, и друзья поругались, попутно распивая алкогольные напитки. Злоумышленник сказал товарищу, что два раза ходил в военкомат, чтобы его отправили в зону боевых действий. Однако из-за отсутствия местной прописки ему отказывали.
Тогда стрелявший предположил, что можно отправиться на спецоперацию из колонии. Собутыльник пошутил, а затем стал угрожать виновнику произошедшего, а тот выстрелил.
Подсудимый рассказал, что изначально целился собутыльнику в голову, но тот смог отмахнуться и получил пулю в бедро.
Ранее суд приговорил участника спецоперации, который расстрелял своего соседа за интимную переписку с его супругой.
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Тогда стрелявший предположил, что можно отправиться на спецоперацию из колонии. Собутыльник пошутил, а затем стал угрожать виновнику произошедшего, а тот выстрелил.
Подсудимый рассказал, что изначально целился собутыльнику в голову, но тот смог отмахнуться и получил пулю в бедро.
«По-другому никак, ты мой билет на СВО», – сказал стрелок.
Ранее суд приговорил участника спецоперации, который расстрелял своего соседа за интимную переписку с его супругой.
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Никита Кротов