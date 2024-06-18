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«Ты мой билет»: россиянин решил попасть на СВО необычным способом

В Томской области мужчина прострелил ногу другу для отправки в зону СВО
18 июня 2024, 18:00
Фото: istockphoto/IndiaUniform

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Ради отправки в зону спецоперации житель Томской области прострелил ногу из ружья своему знакомому. В результате он получил два года условного наказания. Приговор опубликовали на сайте Верхнекетского районного суда региона.
Отмечается, что к осужденному приехал его друг для решения давнего конфликта. Но все пошло не по плану, и друзья поругались, попутно распивая алкогольные напитки. Злоумышленник сказал товарищу, что два раза ходил в военкомат, чтобы его отправили в зону боевых действий. Однако из-за отсутствия местной прописки ему отказывали.

Тогда стрелявший предположил, что можно отправиться на спецоперацию из колонии. Собутыльник пошутил, а затем стал угрожать виновнику произошедшего, а тот выстрелил.



Подсудимый рассказал, что изначально целился собутыльнику в голову, но тот смог отмахнуться и получил пулю в бедро.

«По-другому никак, ты мой билет на СВО», – сказал стрелок.

Ранее суд приговорил участника спецоперации, который расстрелял своего соседа за интимную переписку с его супругой.

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#оружие
#суд
#спецоперация
#томская область
#новости
Зарезавшего своего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на лечение
18 июня 2024, 17:58

Фото:istockphoto/Rastan

Зарезавшего своего восьмилетнего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По данным журналистов, подсудимый употреблял запрещенные вещества, поэтому в какой-то момент ему показалось, что у его ребенка «демонические глаза». Судебный процесс был закрытым.
Ранее сообщалось, что житель столицы оставил в одном из сетевых ресторанов «Вкусно и точка» дорожку из запрещенного вещества.

Правоохранители вышли на 28-летнего Ярослава, благодаря оставленным в заведении документам, телефону и банковской карточке. Молодой человек был весьма удивлен появлением полицейских. Неизвестное вещество отдали экспертам. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия.

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#новости
#наркотики
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Один из захватчиков СИЗО в Ростове выжил
RT: выжил один из захватчиков ростовского СИЗО
18 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Rawf8

Один из террористов, который участвовал в захвате СИЗО в Ростове, выжил.
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что единственным выжившим захватчиком ростовского СИЗО является Дмитрий Камнеев 1996 года рождения. В заключение он попал после приговора суда по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

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#оружие
#преступники
#сизо
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Полицейскому пришлось стрелять при задержании буйного жителя Домодедова
18 июня 2024, 17:10

Фото: Istockphoto / Dusan Ladjevic

Сотрудники полиции из подмосковного городского округа Домодедово пресекли противоправные действия вооружённого местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по московской области.
«В отделение полиции микрорайона Барыбино городского округа Домодедово поступило сообщение о пожаре в деревне Минаево и о том, что на месте находится гражданин с топором и предметом, похожим на оружие. Он препятствовал тушению огня. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который вёл себя агрессивно и бросил в направлении стражей правопорядка топор. При этом он держал направленный в их сторону, похожий на пистолет предмет», – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, учитывая его агрессивное поведение, участковый уполномоченный решил применить табельное оружие. После этого он на основании Федерального закона «О полиции» выстрелил в воздух.
Правонарушителя задержали. Им оказался житель Подмосковья 1983 года рождения. Пострадавших в результате инцидента нет. Предмет, конструктивно схожий с оружием, направят на исследование.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали произошедшего.

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#ск рф
#подмосковье
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Буйного домовладельца из Домодедова подозревают в насилии над представителями власти
18 июня 2024, 16:58

Фото: Istockphoto / Diy1

Домодедовский следователь задержал местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудников МВД. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«По данным следствия, в частном доме в деревне Минаево городского округа Домодедово начался пожар. Для его ликвидации местные жители вызвали сотрудников МЧС и полицию. Однако собственник дома помешал тушению огня, после чего внезапно кинул в одного из представителей власти топор. После этого злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух», – рассказали в пресс-службе.
По данным управления, в результате действий мужчины никто не пострадал. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

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#ск рф
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#домодедово
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Поджёг дом и бросался топорами: В Подмосковье мужчина устроил серию преступлений
Житель Домодедова поджёг собственный дом и не давал потушить
18 июня 2024, 16:56

Фото: Istockphoto / Denis Vakhrushev

Неадекватный местный житель поджёг дом в подмосковном городском округе Домодедово и не давал его потушить. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчина устроил пожар в собственном коттедже и начал валить деревья, чтобы огонь разошёлся. Он также стрелял и бил окна машины. Приехавшие спасатели увидели пистолет и вызвали полицию. Тем временем злоумышленник не давал тушить возгорание и угрожал пожарным.

Досталось и прибывшим на место полицейским – в одного из них мужчина внезапно метнул топор. Через некоторое время буйного жильца задержали. По предварительны данным, никто не пострадал.

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#домодедово
#преступление
#пожар
#преступность
#спасатели
#полиция
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Угрожали ножом и ставили на колени: Дети потребовали миллион от истязавших их москвичей
Семьи пострадавших детей требуют миллион компенсации от истязавших их москвичей
18 июня 2024, 16:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Дети, которые пострадали от истязаний двоих мужчин в Москве, требуют со своих мучителей компенсацию в миллион рублей. Соответствующие иски поступили в Тимирязевский районный суд столицы от матерей пострадавших.
Инцидент произошёл в ноябре 2023 года, напоминает «РЕН ТВ». Двоим мужчинам, Александру Герасименко и Далеру Бабаджанову, показалось, что дети из баловства стучали в их квартиру. После этого они поставили их на колени на детской площадке и заставили извиняться. При этом они избивали ребят палкой и угрожали ножом.

В суд обратились матери потерпевших несовершеннолетних Лилия Аушева и Светлана Угренинова. Первая истица требует взыскать с Герасименко 500 тысяч рублей. Вторая просит удержать миллион рублей в солидарном порядке с обоих мужчин.

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#дети
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#компенсация
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Операция «Нелегал» помогла пресечь в Подмосковье 5,3 тыс. миграционных нарушений
18 июня 2024, 15:18

Фото: ГУ МВД РФ по МО

5348 административных правонарушений в сфере миграции удалось пресечь в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2024». Он проходил в Московской области с 3 по 9 июня, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.
«Целью операции было противодействие незаконной миграции, выявление правонарушений и преступлений в сфере миграции. За нарушение режима пребывания в России составлено более 3,2 тыс. административных протоколов, за незаконную трудовую деятельность – порядка 800. В отношении работодателей за незаконное трудоустройство выписано свыше 500 протоколов», – говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 млн рублей. Уже взыскано более 13 млн.
Суды вынесли более 1,5 тыс. решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Помимо этого, возбуждено 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

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#подмосковье
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В Киеве расстреляли сбежавшего на Украину оппозиционного блогера из Казахстана
18 июня 2024, 15:18

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Киеве совершено покушение на блогера из Казахстана Айдаса Садыкова. В 2014 году он сбежал на Украину, откуда поливал грязью Россию и свою родину.
На Украине его деятельность сводилась к тому, чтобы оголтело критиковать российские и казахские власти. Садыков вёл оппозиционный канал «БАСЕ», в котором публиковал свои материалы, в основном, националистического характера. Клеветнику оказывал покровительство основатель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, сообщает «Страна.ua»/

Садыкова расстреляли прямо в машине, где он сидел вместе с женщиной, предположительно, его женой, которая тоже имеет отношение к «БАСЕ». Неизвестный подошёл к автомобилю, несколько раз выстрелил в блогера, после чего скрылся.

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#блогер
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Мужчина открыл стрельбу на предприятии в Рязани, есть погибшая
ТАСС: в Рязани мужчина открыл стрельбу на предприятии, один человек погиб
18 июня 2024, 15:13

Фото: iStock/Motortion

В Рязани мужчина начал стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что он сделал не меньше трех выстрелов из охотничьего оружия. Один мужчина получили ранения. Женщина из-за полученных травм погибла.

Ранее полиция задержала стрелявшего в мужчину из травматического оружия водителя из-за конфликта на парковке у ТЦ в Петербурге. У виновника был изъят пистолет. Стрелявший был объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

Мошенник едва не убедил 11-летнего мальчика взорвать собственную квартиру. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#стрельба
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