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В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет РИА Новости.
Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию «Дяоюйтай», где состоялась встреча с китайским министром.

Визит Шойгу в Китай был анонсирован пресс-службой аппарата Совета Безопасности России. Основными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле
Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
28 февраля 2025, 04:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле, продлившиеся 6,5 часов, завершились без официальных серьезных заявлений или утечек в СМИ. Отсутствие информации о результатах встречи прокомментировал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале, предположив, что стороны сознательно сохранили «тишину».
Как отметил Коц, несмотря на продолжительность диалога, ни Bloomberg, ни Politico, ни другие издания не получили данных о содержании переговоров.

«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — поделился Коц рассуждениями.
По его мнению, такая секретность может указывать на серьёзность обсуждаемых тем, которые требуют закрытого формата без публичной риторики.

«Единственная новость из Турции с претензией на сенсацию — призыв Оджалана к соратникам по Рабочей партии Курдистана распустить организацию и сложить оружие. Удачный исторический момент. Эрдоган как бы говорит — смотрите, я тоже умею миротворить», — добавил военкор.
Ранее сообщалось, что Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон. Тот в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».

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Финский экономист высказался об обмане населения в Европе
Финский экономист Малинен: Евросоюз создали для обмана и подчинения людей
28 февраля 2025, 01:11

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз был создан для обмана населения и установления полуавторитарного контроля, утверждает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Свою позицию эксперт высказал в социальной сети X, комментируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который ранее назвал целью ЕС поддержание мира, а не манипуляции.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — ответил на заявление Туска Малинен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении 25-процентных пошлин на товары из ЕС, включая автомобили, обвинив блок в изначально враждебном отношении к Америке.

Также ранее сообщалось, что Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России. Тот обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории.

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Захарова назвала расистскими слова министра обороны Франции о России
Захарова: заявления министра обороны Франции Лекорню граничат с расизмом
27 февраля 2025, 19:41

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Слова главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню, который обвинил РФ в использовании неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории, отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Захарова подчеркнула, что подобная антироссийская риторика призвана «оправдывать все новые санкции». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, слова французского министра «выбиваются даже из этого ряда».

РФ уже привыкла к агрессивной антироссийской риторике руководителей Франции, которые пытаются демонизировать страну, заключила Захарова.

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Вслед за Макроном: Мишель Обама — мужчина? Из-за чего на самом деле экс-президент США разводится с женой
27 февраля 2025, 16:03

Барак Обама, его супруга Мишель и дочери Малия и Саша (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Иностранные таблоиды в последнее время активно обсуждают предстоящий развод в семье бывшего президента США. Они утверждают, что супружеские отношения Барака Обамы и его жены Мишель находятся под угрозой после более чем 30 лет совместной жизни. Правда ли, что Обама собирается разводиться с Мишель? И может ли Мишель на самом деле быть мужчиной? Подробности в материале «Радио 1».

Слухи о разводе Обамы с женой


Слухи о возможном разрыве отношений между Бараком и Мишель Обамой начали циркулировать после того, как она отказалась сопровождать мужа на двух публичных мероприятиях, выбрав вместо этого отдых на Гавайях. Мишель не присутствовала на государственных похоронах бывшего президента Джимми Картера, что привело к тому, что Бараку пришлось сидеть в компании Трампов. Общественность заметила, что при этом он не выглядел расстроенным, словно отсутствие жены его даже радует.

Кроме того, Мишель Обама также пропустила инаугурацию Дональда Трампа, объяснив свое решение тем, что ей не нравится общество данного политика и она не видит смысла притворяться.

Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Если нежелание присутствовать на инаугурации Трампа можно понять, то остается загадкой, почему Мишель пропустила такие важные похороны Картера, ведь к нему она никогда не испытывала неприязни. Напротив, всего за несколько дней до этого она вместе с мужем восхваляла его в совместном заявлении.

Слухи усилились после того, как Барак Обама опубликовал фотографию в честь дня рождения Мишель в январе. На снимке они сидели в винном погребе за большим столом, держась за руки. Барак написал: «С днем рождения, любовь всей моей жизни, Мишель Обама. Ты наполняешь каждую комнату теплом, мудростью, юмором и изяществом — и тебе это идет. Мне так повезло, что я могу разделить с тобой все жизненные приключения. Люблю тебя». При этом на снимке оба супруга не выглядели счастливыми.

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Также насторожило то, что супруги сидели по разные стороны стола. Кроме того, в ток-шоу своей подруги Дженнифер Хадсон Мишель отвечала на вопросы о планах Барака сдержанно и без особых деталей, что также добавило масла в огонь слухов о состоянии их отношений.


Споры об имуществе


По данным портала Radar Online, Обама вынужден скрывать правду о разводе, поскольку он и Мишель хотят решить все имущественные вопросы до того, как сделают официальное заявление о таком важном решении. Состояние пары оценивается в 70 миллионов долларов.

«Они хотят, чтобы все было улажено заранее. Последнее, чего им хочется, — это неприятная борьба с множеством юридических документов», — сообщается в статье.

Тем не менее, в 2021 году газета National Enquirer написала, что Мишель поставила Барака перед выбором: либо он сделает все возможное для сохранения их отношений, либо ему придется выплатить ей 175 миллионов долларов. Якобы бывшему президенту пришлось приложить немало усилий, чтобы избежать самого худшего исхода.

Барак Обама, его супруга Мишель (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Измены Обамы


Одной из самых обсуждаемых причин развода являются слухи о многочисленных изменах Барака. Проблемы в их отношениях возникли еще в 2013 году, когда Мишель была в ярости из-за того, что телохранители из Секретной службы покрывали его измены. Кроме того, семья неоднократно ссорилась из-за того, что Обама позировал для селфи с гламурной блондинкой, датским премьер-министром Хелле Торнинг-Шмитт. В последнее время Бараку приписывали интрижку с актрисой Дженнифер Энистон, и сама звезда сериала намекала на это.

Некоторые зарубежные СМИ высказывают мнение, что Обама не может изменять Мишель с другими женщинами из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации*. Более того, существует подозрение, что Мишель на самом деле не является женщиной.

«В их семье действительно имеются некоторые проблемы. Мишель выглядит довольно мужественно, что стало причиной слухов о том, что она может быть мужчиной. Барак также вызывает вопросы из-за своей мягкости и пластичности», — высказался политолог Сергей Марков в интервью aif.ru.

Согласно некоторым источникам, Барак Обама с юных лет не переносит женщин, а у Мишель слишком мощное телосложение и высокий рост. Кроме того, в интернете неоднократно появлялись фотографии, на которых жена Обамы позирует в облегающем платье с открытой шеей, и у нее иногда заметен кадык или странная выпуклость в области паха, которую она периодически поправляет.

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Илон Маск ​сообщил об угрозах смерти в его адрес
27 февраля 2025, 01:07

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил о получении угроз в свой адрес из-за работы по сокращению госрасходов.
На первом заседании кабинета администрации президента Дональда Трампа он предупредил, что без реформ страна рискует фактическим банкротством. По словам Маска, угрозы смерти и давление не остановят его усилия, но власти сохранят ключевые должности и эффективных сотрудников.

«Если так будет продолжаться, страна де-факто станет банкротом. Это не опция. Это существенная вещь. Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил Маск.
Он не раскрыл источник угроз.

Ранее сообщалось, что Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID. Решение стало частью широкой кампании Трампа по оптимизации государственных расходов.

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