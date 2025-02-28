В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И

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В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет РИА Новости.
Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию «Дяоюйтай», где состоялась встреча с китайским министром.
Визит Шойгу в Китай был анонсирован пресс-службой аппарата Совета Безопасности России. Основными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.
Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Визит Шойгу в Китай был анонсирован пресс-службой аппарата Совета Безопасности России. Основными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.
Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова