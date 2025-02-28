В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И

Иностранные таблоиды в последнее время активно обсуждают предстоящий развод в семье бывшего президента США. Они утверждают, что супружеские отношения Барака Обамы и его жены Мишель находятся под угрозой после более чем 30 лет совместной жизни. Правда ли, что Обама собирается разводиться с Мишель? И может ли Мишель на самом деле быть мужчиной? Подробности в материале «Радио 1».