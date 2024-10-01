В Пентагоне оправдались: на какие исследования для Минобороны потрачены $66 миллиардов

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Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.
Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. В качестве подрядчиков указаны несколько американских компаний, включая American Systems, Parsons Government Services, Planning and Analysis, Apogee Engineering и другие.
Обе группы подрядчиков получили идентичные контракты стоимостью 33 миллиарда 164 миллиона долларов каждый. Работы будут проводиться в различных местах, определяемых индивидуальными заданиями, и должны быть завершены к концу сентября 2027 года. Эти контракты направлены на укрепление исследовательских и аналитических возможностей Минобороны США в различных областях.
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