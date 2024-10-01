В Пентагоне оправдались: на какие исследования для Минобороны потрачены $66 миллиардов

Руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Об этом рассказал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, его слова приводит издание Haberler. Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.